Экранная партия: как выживают YouTube-блогеры по настольным играм?

Алёна Соколова, , 13:01 — REGNUM

Кинокритики, литературные обозреватели, гурманы… А как живут люди, которые разбираются в настольных играх? Востребовано ли это при условии, что настольщиков в России не так уж и много (35 000 пользователей на русскоязычной «Тесере» — главном настольном портале страны)? Удивительная арифметика: при таком количестве отечественные YouTube-каналы обгоняют своих зарубежных коллег — у канала международной платформы BoardGameGeek подписчиков на 20 тысяч меньше, чем у «Твоего Игрового» — 79 тысяч.

Мы пообщались с тремя представителями русскоязычного настольного YouTube и узнали, сложно ли вести блоги о настольных играх и в какие игры любят играть те, кто занимается этим почти ежедневно.

Твой Игровой

Первый представитель (и наверное один из самых крупных) — это Денис Бураков с YouTube-каналом «Твой игровой». Сейчас у него 96,5 тысяч подписчиков и 15 млн просмотров за 7 лет существования. Денису 31 год, по основной специальности он звукорежиссер. Автор «Твоего Игрового» пообщался с нами и рассказал, как появился канал и что помогает ему работать.

: Как пришла идея создать канал?

«Идея создать канал родилась в связи с тем, что специфика моей основной работы давала мне доступ к видеооборудованию и позволяла использовать некоторое количество свободного времени в своих целях. Параллельно я начал увлекаться настольными играми и смотреть видео о них на YouTube. А тут ещё и компания Hobby World устроила конкурс на видеообзоры. Всё как-то сошлось само-собой, я снял первый обзор и решил продолжать снимать».

: Как окружающие относятся к твоему занятию?

«По-разному. Кому-то очень интересен и настольный видеоблогинг и сами настольные игры, кто-то считает это детским садом. Близкие поддерживают меня и иногда даже помогают на съёмках».

: А как люди воспринимают блоги о настольных играх? Есть ли у вас кредит доверия, например, и где проходят его рамки?

«За все СМИ я сказать не могу, опять же всё по-разному. Кому-то нравятся текстовые блоги, кому-то видео. Но и текстовых и видеоблогов тоже много, кому-то нравится один канал, кому-то другой.

Кредит доверия определённо есть. Люди постепенно понимают твой вкус, твою степень свободы в высказываниях, в рассуждениях о настолках. Чтобы доверие появилось, блогер должен быть независимым, полагаться только на свой опыт, чтобы быть честным перед зрителем. А рамки этого доверия проходят по тонкому краю взаимоотношений блогера и того, кто предлагает на обзор игру (это может быть издательство, автор или магазин) с одной стороны, и опытом зрителя, который положился на твоё мнение с другой. Есть люди, которые после обзоров и летсплеев покупают игры основываясь на нашем мнении и нам это приятно, конечно.

Иногда мы делаем какие-то разгромные обзоры, если нас что-то действительно цепляет в игре. Но все прекрасно понимают, что это просто наше мнение. Зрители могут быть не согласны с ним, они высказывают своё мнение в комментариях, иногда мы общаемся на эту тему и всё благополучно заканчивается. У нас тут нет таких страстей как в «большом» YouTube, скандалов в нашей сфере особо не бывает. Да и издатели все у нас тактичные и интеллигентные в этом плане».

: Прибыльное ли это дело?

«Я бы не сказал, что настольный блогинг прибыльный. В нашей нише не такие суммы гонораров как у топовых блогеров и даже не такие как у блогеров, которые имеют 300−400 тысяч подписчиков. Максимум на что можно рассчитывать — это на среднюю зарплату уровня Москвы или Петербурга, но при этом очень нестабильную».

: Сколько и какие ресурсы тратятся на развитие блога, учитывая, что сфера узкая?

«Чтобы раскручивать блог нужно знать хотя бы примерно какой в твоей нише «потолок» и до какого уровня можно дорасти. Затем, если всё-таки есть куда расти, нужно много работать и делать хороший контент. Потом уже можно давать рекламу на другие каналы напрямую, заказывать рекламу у YouTube и т.д. Все инструменты интернет-маркетинга тут хороши. Главное, чтобы игра стоила свеч, чтобы вложенные средства оправдали себя. В настольной сфере с этим всё сложно, слишком нишевый контент».

: Сколько времени отводится на работу, предположим, в неделю?

«Скажу так — в целом, времени уходит масса, ну очень много. У меня есть основная работа и когда я на ней не очень занят, то почти всё моё свободное время, когда я не отдыхаю, занято работой над каналом».

: Назови топ-3 любимых настольных игр.

«Мои любимые настольные игры — это Древний Ужас, Цивилизация Сида Мейера и, наверное, Поселенцы. На самом деле назвать топ-3 игры для меня сложно, я много чего люблю».

OMGames!

Илья Мурсеев, представитель канала OMGames, оказался самым лаконичным интервьюером. Однако его очень любят в индустрии: например, в ходе прошедшего Граникона оргкомитет разработал мини-настолку о фестивале, на карте которой был изображен этот блогер как неотъемлемая часть мероприятия. У канала Ильи 8,9 тысяч подписчиков, а количество просмотров приближается к первому миллиону. Канал существует 5 лет, но активно он ведется три года.

: С годами становится расти легче или сложнее?

«Сложнее. Потому что хочется постоянно расти и уже даже за своими мыслями не поспеваешь».

: Ты один занимаешься каналом?

«Вообще созданием контента — да, но без поддержки друзей и особенно жены, канала бы вообще не было».

: А это выгодно?

«Нет. Сейчас это мой единственный заработок, но он не сопоставим с тем, какой я мог бы получать на обычной работе».

: Чувствуешь, что получается расти?

«Я не считаю, что я как-то прокачался. Да, меня узнают, знают издатели, это невероятно приятно, но на YouTube я безбожно отстаю. В первую очередь — от своих целей. Хотя бы 50 000».

: Много ли времени отводится на изучение настольных игр?

«Для изучения некоторых игр хватает одной партии, для понимания других нужно две-три».

: А сколько времени уходит на раскрутку блога?

«У меня почти нисколько, и это мой большой минус. Все время хочу этим заняться, но времени еле хватает на съёмку».

: Идеальная настольная игра — это…

«…та, которая нравится тебе больше остальных».

: Есть ли какие-то отличительные черты у настольного сообщества?

«Интеллект».

: Топ-3 твоих любимых игр?

«Сумерки Империи, Сквозь века и Пандемия: Наследие».

: Почему решил создать блог?

«Я хотел рассказывать о настолках через призму юмора».

I am GEEK now

«I am GEEK now» — канал, имеющий репутацию лампового и душевного среди настольщиков. Его ведут двое молодых людей из Симферополя — Всеслав Мокеев и Зевс Кравченко. Канал был создан в 2014 году, сейчас на него подписано 850 человек. Примерно столько же участников в группе команды во ВКонтакте. На наши вопросы отвечал Всеслав: его же можно было найти на прошедшем Граниконе в Петербурге. Соавтору канала 27 лет, он — педагог дополнительного образования в школе.

: Как вы познакомились и почему решили вести канал о настольных играх?

«Мы с Зевсом познакомились в далеком 2013 году. Тогда я впервые пришел играть в местный (на сегодняшний момент уже родной) клуб настольных игр «Настольный город». Играли за одним столом в разные настолочки и периодически общались за жизнь. Позже Зевс стал администратором в этом клубе. В 2015 году на свет появилась новая ККИ «Берсерк: Герои» и я понял, что это отличная возможность для того, чтобы раскрутиться на новой игре. Предложил идею Зевсу. Ему она понравилась, так как помогала привлекать в клуб новых игроков. Мы записали игру на релизе и выступили в роли комментаторов происходящего. Сейчас это видео смотреть невозможно, но в тот момент людям зашло. Вот так и начинали — два парня и чужая камера. Сегодня ролики выходят в разы качественнее, чем тогда. У нас и аппаратура своя и количество участников возросло. К нам присоединился Дмитрий Новохацкий, которого можно увидеть практически в каждом летсплее, а также Владислав Попков, который не только снимает «Есть мнение…» на разные игры, но и помогает эти игры раздобыть».

: Легко ли было заработать репутацию?

«В начале, да, так как мы делали уникальный контент. Спустя полгода случилось непредвиденное: меня забрали в армию и год канал простаивал. Поднимать канал заново было сложно, так как уникального контента, на котором можно было бы выехать, уже не было, но тут очень кстати помог Граникон».

: Чувствуете ли вы конкуренцию в вашей отрасли?

«Нет. Вообще слово «конкуренция» немного некорректное по отношению к нашему каналу. Мы стараемся присматриваться к наработкам старших каналов и дружить с ними».

: Что именно приносит доход от канала?

«Ничего. Так как мы из Крыма, YouTube планирует монетизировать наше видео… никогда. Остается только реклама и пожертвования. Они требуют большего профессионализма, чем у нас есть сейчас. Сперва мы выйдем на более стабильный уровень нашего контента. Тогда и видно будет».

: А сколько вы тратите на развитие канала?

«Не могу назвать точную сумму, но мы постоянно, что-то улучшаем. Последнее наше приобретение — студийный свет. Сейчас собираем на ноутбук для монтажа».

: Как часто приходится играть в игры самим?

«Постоянно играем. Остановиться не можем».

: А сколько времени тратится на работу?

«Был у нас период, когда мы могли снимать видео только по ночам. К тому же мы тогда только начинали и не знали, как делать так как нам надо и быстро. Слава богу, мы отошли от этой практики. Сейчас снимаем намного быстрее и, что важно, в дневное время. Проблемы остались только на стадии монтажа, но и они решатся, как только железо обновится. Если брать абстрактную часовую игру, с которой мы не знакомы, то в сумме потребуется 4−5 часов от момента попадания к нам в руки и до момента как она появится на канале. С постановочными видео (например, съемки Граникона) сложнее, тут уже нужен поиск материала, сценарий, несколько дублей и прочее. Зато это намного интереснее».

: Что приносит больше всего радости?

«Смотришь на выложенное видео, а там лайки и комментарии…»

: А что в работе дается сложнее всего?

«Когда нужно делать ее через силу. Хоть я и сказал ранее про 4−5 часов, но постоянно возникает что-то, что мешает процессу. Ощущение, что делаешь работу не в кайф. Просто потому что нужно сделать. Это самое ужасное, что может быть, когда ты не получаешь удовольствия от процесса. Остальное — пустяки».

: Есть ли у вас планы на дальнейшее развитие блога?

«Разумеется. Мы планируем захватить всех подписчиков как на YouTube, так и за его пределами. Как мы это будем делать это уже военная тайна. Тссс…»

: Какие у тебя три любимые игры?

«Топ-3 любимых настольных игр: Android: Netrunner, Королевские хроники и Оранж Квест».

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