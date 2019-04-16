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Субсидирование платных детсадов снизит «острый» дефицит мест

Общество

Эта инициатива особенное актуальна для больших городов

Субсидирование платных детсадов снизит «острый» дефицит мест
Макс Либерманн. Детский сад. 1880

Москва, 16 апреля 2019, 15:03 — REGNUM  Инициатива Минпросвещения РФ субсидировать места в платных частных детских садах очень своевременная и актуальная, так как дефицит мест в детских садах существует уже давно, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она напомнила, что эту проблему старались решать разными способами. И это еще одно предложение, которое может помочь улучшить ситуацию, и особенно в возрастной группе до трёх лет. В свое время почти повсеместно были закрыты ясельные группы, и не во всех садах и не в полном объеме их восстановили.

«Решать эту проблему в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях невозможно из-за огромной переполненности групп. Там ситуация зачастую такова, что даже лишнюю кроватку поставить негде, не говоря уже об открытии дополнительных групп. Но и в частных детских садах резервы не такие большие», — отметила эксперт.

Если государство будет субсидировать частные детские сады, то, конечно, они смогут принять на незаполненные места несколько детей, потому что большими площадями они, как правило, не располагают, и никакой СаНПиН не даст разрешение, если не будут соблюдаться санитарные нормы.

«В настоящее время, по разным оценкам, недоступность дошкольных детских учреждений существует для 16% городских и больше 20% сельских территорий. Эта инициатива актуальна, скорее всего, для больших городов, особенно там, где возводят новые микрорайоны.

В сельской местности частных детских садов практически нет, это нецелесообразно, так как численность детей минимальная, и поэтому там проблему обеспеченности местами в детских садах не решить», — высказала свое мнение Иванова-Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпросвещения РФ предлагает субсидировать места в платных детсадах. Это повысит доступность дошкольного образования и даст возможность матери выйти раньше из отпуска по уходу за ребёнком.

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Обеспеченность детскими садами и яслями
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