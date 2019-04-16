Глава Минкомсвязи попросил Роскомнадзор не придираться к СМИ ради «галочки»

Москва, , 13:44 — REGNUM Руководитель Минкомсвязи Константин Носков сообщил, что его ведомство получает жалобы от представителей СМИ на действия Роскомнадзора. Об этом 16 апреля сообщило агентство RNS.

Носков, выступая на итоговой коллегии Роскомнадзора, обратил внимание присутствующих на то, что ведомству стоило бы делать акцент на действительно серьёзных нарушениях в работе СМИ, а не придираться к ним по незначительным поводам и не работать «для галочки».

Читайте также: Роскомнадор с 1 ноября сможет централизовать управление Рунетом

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон о российском сегменте интернета. Ожидается, что принятый закон позволит Роскомнадзору в случае появления угроз централизованно управлять рунетом.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Роскомнадзора рассказал об отношении к фейкам граждан РФ

Читайте развитие сюжета: Глава Роскомнадзора признал неэффективность мер против Telegram