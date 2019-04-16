Власть богатеет, младенца заморили голодом: нижегородская неделя

Алёна Скобеева, , 14:36 — REGNUM

Традиционно считается, что в России две беды, и одна из них — это дороги. На прошлой неделе в Нижегородской области почти незаметно прошло важное событие — депутаты забраковали отчёт целого дорожного министерства о планировании программы «Безопасные и качественные дороги» на 2019−2024 годы. На заседании профильного комитета «в распределении объемов работ и их финансирования парламентарии усмотрели принципиальные нарушения». Глава комитета Владимир Солдатенков заявил, что «в ходе обсуждения у депутатов возник ряд вопросов, которые требуют дополнительной проработки» и «принято решение вернуться к обсуждению данной темы на заседании комитета в июне». Тем временем для минтранса области готовят помощников — общественных контролёров, что будут работать по направлению реализации нацпроекта и следить за качеством работ.

В Нижегородской области также стартовала декларационная кампания 2018 года. Первыми отчитались о доходах сенаторы и депутаты Госдумы, представляющие регион. Выяснилось, что бывший замгубернатора области, в сентябре 2018 года избранный в Госдуму Дмитрий Сватковский стал самым «бедным» из своих коллег, заработав 4,5 млн рублей, что почти на 1 млн рублей больше, чем в прошлой должности. Из интересных явлений — депутат-коммунист оказался снова богаче своих коллег из «Единой России» и единственным у кого есть зарубежная недвижимость. Он задекларировал дом и участок в Великобритании.

Тем временем бывший министр промышленности, торговли и предпринимательства Александр Макаров вернулся в медиаповестку региона. Осуждённый на 4,5 года тюрьмы за превышение полномочий бывший чиновник вышел досрочно. Отбыв три года из назначенного срока, он получил смягчение приговора.

Центральным событием сферы экономики региона на прошлой неделе стало получение положительного заключения Главгосэкпертизы на нижегородские участки высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Проект седьмого этапа включает работы по подготовке территории на участке протяжённостью 14,02 км, расположенном в границах Дзержинска, Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В рамках восьмого этапа будет построена железная дорога и сопутствующие объекты — сооружена станция Нижний Новгород технический и Нижний Новгород пассажирский.

Замгубернатора Андрей Гнеушев на коллегии Минтруда РФ представил пилотный проект «Снижение уровня бедности в Нижегородской области», отметив, что «основная задача — найти универсальные эффективные инструменты мотивации граждан к преодолению трудной жизненной ситуации». Для повышения адресности поддержки, под которую попадает 9,9% населения области, был проведен анализ реального уровня и структуры бедности в разрезе муниципальных образований, выявлены целевые группы населения, составлен «портрет малообеспеченных домохозяйств».

И это не все новости в сфере экономики. Областные власти предложили специалистам, готовым переехать в районы миллион рублей на улучшение жилищных условий. Соответствующую программу готовятся внести в Законодательное собрание, а участвовать в ней смогут не только медики. Дефицит кадров этим путём пытаются решить также в образовании, социальной сфере, культуре и спорте.

А с «Промсвязьбанком» областные власти договорились о взаимодействии в финансово-кредитной сфере, на развитие системы кредитования юридических и физических лиц в рамках госпрограмм, направленных, в том числе, на развитие малого и среднего предпринимательства.

Спорный низконапорный гидроузел пройдёт дополнительное исследование, а областные власти после широкого общественного протеста повернули «голову» в сторону альтернативы многомиллиардному проекту, хотя ранее нижегородский губернатор называл гидроузел единственным вариантом возобновления судоходства Волги на отрезке Городец — Нижний Новгород. Эксперты Российской Академии наук, которых поддержали нижегородские власти, отметили, что «последствия строительства низконапорного гидроузла на Волге должны получить комплексную оценку». А глава минэкологии области Денис Егоров заявил, что проект гидроузла на Волге не имеет научно обоснованной оценки экологического ущерба.

«Мы не можем допустить строительства гидроузла без выполнения необходимых защитных мероприятий. Любой проект обеспечения судоходства на Волге должен улучшать экологическую ситуацию в Балахнинском и Городецком районах, а не наоборот. Правительство области будет отстаивать интересы нижегородцев», — пообещал министр, добавив, что также необходимо тщательно проанализировать все возможные решения по отметке Чебоксарского водохранилища, оценить их плюсы и минусы.

Депутаты Нижнего Новгорода не пошли навстречу бизнесу и завернули инициативу бизнес-омбудсмена Павла Солодкого о пересмотре ставки налога на имущество физлиц, вовлечённых в предпринимательскую деятельность, не став устанавливать льготы или дифференцированные налоговые ставки для индивидуальных предпринимателей в зависимости от площади их коммерческой недвижимости и ее кадастровой стоимости. Основанием для инициативы стали жалобы предпринимателей на непосильность действующих ставок. В частности, звучали аргументы, что «после оплаты всех услуг ЖКХ у некоторых арендодателей остается чистая прибыль, по величине меньшая, чем сумма налога, которую он должен отдать государству», что делает владение коммерческой недвижимостью невыгодным. Бизнес называет ставки необоснованно высокими, и в ряде районов ему уже пошли навстречу, снизив ставки, но нижегородские народные избранники решили, что «в этом году менять налоговые ставки неуместно, потому что это негативно отразиться на пополнении доходов городского бюджета, но интересы предпринимателей должны быть учтены в дальнейшем». Из-за поправок выпадающие доходы составили бы около 160 млн рублей.

Число депутатов-коммунистов в Заксобрании Нижегородской области может увеличиться до пяти — на довыборах, прошедших 14 апреля по избирательному округу № 21, при явке около 25% в лидеры вырвался член КПРФ Максим Волков, обошедший оппонента-единороса Александра Алексеева почти на 10% — 42,4% против 32,1%. Эксперты отмечают, что «если избирком утвердит данные результаты и выборы не отменят, то КПРФ получит пятый мандат в Заксобрании, и единственный — не по списку», но добавляют, что «один мандат расстановку сил никак не поменяет», но «явно будут сделаны выводы, особенно перед довыборами в гордуму, в Кстове, и новым циклом, до которого всего год».

Министр спорта России Павел Колобков посетил Нижний Новгород с рабочим визитом, во время которого ему представили проект строительства спорного Ледового дворца, который ещё на этапе анонсирования вызвал недоумение у горожан. Колобков, изучив проект, отметил, что «Ледовый дворец» позволит проводить в Нижнем Новгороде спортивные соревнования любого уровня и назвал проект интересным. Во время визита министра также был поднят вопрос о проекте Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске. Нижегородский губернатор заявил, что видит «перспективы проработки этого вопроса с министерством спорта РФ». Основной целью визита министра была проработка вопросов, связанных с организацией международного форума «Россия — спортивная держава», что пройдёт в октябре в регионе.

Шокирующее дело на днях рассмотрел нижегородский суд. Родители довели своего грудного ребёнка до смерти — «систематически лишали его питания», не обеспечивали за ним должный уход, а смерть наступила — «вследствие длительного ограничения или лишения питания мальчика». У младенца развилось тяжёлое заболевание, а в конце июля 2017 года на прогулке отец заметил, что сын уже перестал подавать признаки жизни, и вызвал «скорую помощь». Родителей отправили на 11 и 13 лет в тюрьму, но приговор пока не вступил в законную силу. Ребёнку было восемь месяцев.

Эх, дороги…

На прошлой неделе депутаты профильного комитета Заксобрания рассмотрели отчёт областного минтранса по планированию программы «Безопасные и качественные дороги» на 2019−2024 годы и забраковали его. Замглавы минтранса Андрей Ермолаев рассказал народным избранникам что к 2024 году необходимо привести в порядок 85% дорог городских агломераций и представил динамику достижения данных показателей по годам в рамках реализации нацпроекта. К примеру, на текущий год запланирован ремонт около 690 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, около 50 км автомобильных дорог местного значения в Нижнем Новгороде и 5,4 км автомобильных дорог местного значения в Дзержинске. Общее финансирование на 2019 год составит порядка 6,7 млрд рублей, из которых свыше 2,7 млрд рублей — это межбюджетные трансферты из федерального бюджета, а оставшаяся сумма — средства консолидированного бюджета Нижегородской области.

«В распределении объемов работ и их финансирования парламентарии усмотрели принципиальные нарушения. По мнению депутатов, укрупнение лотов затрудняет участие малого и среднего бизнеса, а утвержденные министерством единые требования к материалам для разных дорог грозят уходом с рынка местных поставщиков. От чиновников затребовано подробное обоснование распределения работ на все шесть лет действия программы и подтверждающие документы от муниципальных властей», — пишет газета «Коммерсантъ».

Глава бюджетного комитета Александр Шаронов отметил существенную разницу в объемах финансирования районов: «Из всей суммы финансирования на Ардатовский район в 2019 году выделено 550 млн руб. В других районах по 300 млн, а в третьих — по 20 млн. Откуда такая разница?»

Отвечая на этот вопрос, Ермолаев сообщил, что специалисты на сегодня исследовали лишь часть проблемных трасс, а качество дорог в Ардатовском районе давно оставляет желать лучшего.

Депутатов не устроило, что распределение средств будет проходить на основании неполных данных.

«В ходе обсуждения у депутатов возник ряд вопросов, которые требуют дополнительной проработки. Поэтому нами было принято решение вернуться к обсуждению данной темы на заседании комитета в июне. Тема очень важная, поэтому и депутаты, и правительство области уделяют ей особое внимание», — отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Тем временем единоросы совместно с минтрансом области готовят общественных контролёров, которые должны стать помощниками ведомства в контроле за дорожным ремонтом, в первую очередь по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ведь на кону существенные суммы.

Декларации-2018: миллионы и зарубежная недвижимость

В Нижегородской области, как и во многих регионах России, также стартовала декларационная кампания 2018 года. Первыми отчитались о доходах сенаторы и депутаты Госдумы, представляющие регион.

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Сенатор Александр Вайнберг задекларировал в 2018 году доход более 4,8 млн рублей против 4,626 млн рублей в 2017 году. А Владимир Лебедев, который ранее был замминистра природных ресурсов и экологии РФ — руководителем Федерального агентства лесного хозяйства, — 4,791 млн руб. против 4,6 млн руб. годом ранее. Но обоих сенаторов, вместе взятых, по доходам в прошлом году обошла супруга Владимира Лебедева, заработавшая более 10,532 млн руб. (с 4,349 млн рублей).

Всё имущество сенаторов и их супруг находится в России, зарубежной недвижимости в декларациях не фигурирует, чего не скажешь о депутате Госдумы от Нижегородской области Владимире Блоцком. Последний представляет Нижегородскую область, хотя проживает в Москве. Он был избран по федеральному списку КПРФ.

Из всех депутатов Госдумы от региона Блоцкий является самым богатым. По итогам 2018 года он задекларировал доход 135 млн рублей из свыше 206,2 млн рублей доходов, зарегистрированных всеми восемью депутатами. У депутата-коммуниста — единственного зарегистрирована зарубежная недвижимость. Он владеет домом общей площадью 312 кв. м и участком в 1050 кв. м в Великобритании. Отметим, депутат в разные годы работал на руководящих должностях в компаниях российского рыбопромышленного комплекса.

А вот бывший замгубернатора области, в сентябре 2018 года избранный в Госдуму Дмитрий Сватковский стал самым «бедным» из своих коллег, заработав 4,5 млн рублей, что почти на 1 млн рублей больше, чем в прошлой должности. Из депутатов, отработавших полный год, самый скромный доход имеет единорос Артём Кавинов — 4,65 млн рублей.

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Экс-министру смягчили приговор

Решением Канавинского районного суда Нижнего Новгорода бывший министр промышленности, торговли и предпринимательства области Александр Макаров освободился досрочно.

Напомним, следователи выяснили, что в 2012 году, будучи главой министерства госимущества, Макаров издал распоряжение о предоставлении компании «Магистраль Инвест» в собственность надела в центральной части Канавинского района Нижнего Новгорода. Участок площадью свыше 17 тыс. кв. метров этим документом оценили всего в 130 тыс. рублей при его рыночной цене 61 млн рублей. Свою вину чиновник не признал, но суд в итоге приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима, запретив на два года занимать определённые должности. Уже бывшего чиновника арестовали в зале суда в апреле 2016 года, как осужденного по ст. 286 ч. 2 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Отбыв три года от вынесенного срока, Александр Макаров обратился с ходатайством о смягчении приговора. На прошлой неделе вступило в силу решение суда, позволившее экс-министру выйти на свободу на 1 год и 3,5 месяцев раньше. Эту часть срока он проведёт в режиме ограничения свободы, что также предполагает часть запретов, но при этом не связано с лишением свободы.

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Гидроузел и альтернатива

Спорный низконапорный гидроузел пройдёт дополнительное исследование, а областные власти после широкого общественного протеста повернули «голову» в сторону альтернативы многомиллиардному проекту, хотя ранее нижегородский губернатор называл гидроузел единственным вариантом возобновления судоходства Волги на отрезке Городец — Нижний Новгород.

Напомним, Нижегородская область, Марий Эл, Чувашия уже ни одно десятилетие не могут найти компромисс по уровню Чебоксарского водохранилища, что проходит по всем трём регионам. Гидроэнергетики и власти Чувашии ратуют за подъём его с непроектных 63 метров до 68, власти двух других регионов — против этого, мотивируя тем, что может произойти затопление их территорий. За годы спорная ситуация привела к обмелению Волги, и вынудила лимитировать пропускную способность, из-за чего страдает судоходство. Администрация Нижегородской области в качестве единственной альтернативы ранее предложила строительство низконапорного гидроузла, стоимость возведения которого оценивается в 43 млрд рублей. Проект включили в федеральную стратегию развития внутреннего водного транспорта и вынесли на общественные слушания. В их рамках претензии к проекту возникли не только у общественности, но и у экспертов различных ведомств. Например, представитель Роспотребнадзора Наталья Чиковитова заявла, что строительство может стать причиной значительного ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Экологи не только поддержали это мнение, но и посчитали, что лишь от затопления разных участков в Балахне экологический ущерб может достичь 330 млрд рублей. В сети появилось несколько петиций против стройки, в одной из них напомнили об одобренном научным советом РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии ещё в 2015 году альтернативном проекте, в котором предлагалось создать в районе Городца третий шлюз, выходящий в Волгу существенно ниже двух существующих.

На прошлой неделе состоялось заседание научного совета РАН, где специалисты обменялись мнениями по вопросу реализации проекта.

Мнение экспертов РАН отражено в проекте решения по итогам заседания, где говорится, что последствия строительства низконапорного гидроузла должны «получить комплексную научную оценку на основании изучения и учета полной информации по всем социально значимым аспектам строительства и обязательно должны быть компенсированы обоснованными проектными решениями».

Министр экологии области Денис Егоров заявил, что проект гидроузла на Волге не имеет научно обоснованной оценки экологического ущерба.

«Мы не можем допустить строительства гидроузла без выполнения необходимых защитных мероприятий. Любой проект обеспечения судоходства на Волге должен улучшать экологическую ситуацию в Балахнинском и Городецком районах, а не наоборот. Правительство области будет отстаивать интересы нижегородцев», — пообещал министр, добавив, что также необходимо тщательно проанализировать все возможные решения по отметке Чебоксарского водохранилища, оценить их плюсы и минусы.

Егоров отметил, что строительство третьей нитки нижней ступени Городецких шлюзов Городецкого гидроузла с пониженным заложением порога, в сочетании с оптимизацией режимов работы Рыбинского и Горьковского водохранилищ и проведением в ограниченных объемах дноуглубительных работ в нижнем бьефе гидроузла предлагалось экспертами еще до 2000 года.

Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин на заседании экспертного совета по вопросам строительства Нижегородского низконапорного гидроузла, прошедшем в Балахне, также уточнил, что «необходимо тщательно изучить все возможные варианты, всё просчитать, и выбрать самое оптимальное решение», назвав помимо третьей нитки ещё и регулирование пусков Нижегородской ГЭС, дноуглубление, а также проект низконапорного гидроузла при условии обеспечения всех необходимых защитных мероприятий.

«Безусловно, Волга должна быть судоходной — это важная государственная задача, от этого зависит работа и будущее многих сотрудников транспортных и судостроительных предприятий, — добавил вице-губернатор. — Но надо найти оптимальное решение. Пока проектировщики гидроузла не представили убедительного сравнения преимуществ всех вариантов обеспечения судоходства на участке Городец — Нижний Новгород. Кроме того, авторы проекты не проработали разделы, связанные с обеспечением защитных мероприятий при строительстве плотины. Такое качество подготовки проекта можно назвать неудовлетворительным».

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Акценты экономики

Центральным событием сферы экономики региона на прошлой неделе стало получение положительного заключения Главгосэкпертизы на нижегородские участки высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Проект седьмого этапа включает работы по подготовке территории на участке протяжённостью 14,02 км, расположенном в границах Дзержинска, Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В рамках восьмого этапа будет построена железная дорога и сопутствующие объекты — сооружена станция Нижний Новгород технический и Нижний Новгород пассажирский, а также обустроены разноуровневые пересечения с автомобильными и железными дорогами.

«Участок «Москва — Казань» высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань — Екатеринбург» (ВСМ 2), строящейся в рамках реализации транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, пройдет по территории семи субъектов Российской Федерации: Москвы, Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Республик Чувашия, Марий Эл и Татарстан. Реализация проекта осуществляется поэтапно», — напомнили в Главгосэкспертизе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что строительство ВСМ Москва — Казань является экономически нецелесообразным. А в марте федеральное издание заявило, что президент РФ Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность проекта строительства ВСМ, что позднее опроверг пресс-секретарь президента, уточнив, что существуют разные варианты, в настоящее время они находятся на стадии проработки, поэтому говорить, что «тот или иной вариант полностью отвергнут в пользу иного, неверно».

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Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев на коллегии Минтруда РФ в Москве лишь слегка приоткрыл завесу тайны над тем, как будут решать в рамках участия в пилотном проекте по борьбе с бедностью, имеющуюся у 9,9% жителей области проблему.

«Рождение и воспитание детей не должно означать для семьи риска снижения уровня благосостояния. Наша основная задача — найти универсальные эффективные инструменты мотивации граждан к преодолению трудной жизненной ситуации», — отметил он, представляя проект, добавив, что для повышения эффективности и адресной направленности проекта, в Нижегородской области был проведен анализ реального уровня и структуры бедности в разрезе муниципальных образований, выявлены целевые группы населения, составлен «портрет малообеспеченных домохозяйств».

Данные позволили разработать «социальный контракт», который должен стать основным механизмом, консолидирующим все меры поддержки, закрепленные в национальных проектах.

Решать кадровую проблему на селе власти области решили через экономический стимул. О нём губернатор рассказал на встрече с преподавателями и студентами Приволжского медицинского университета.

«Мы этот вопрос очень детально прорабатывали в правительстве. Решение о том, что такая программа нужна, было принято еще в ходе обсуждения Стратегии развития Нижегородской области. Важно отметить, что новая мера поддержки не предусматривает ограничений по возрасту. Мы понимаем, что только молодыми специалистами не закрыть дефицит кадров, — заявил Глеб Никитин. — Сегодня вносим это предложение в Законодательное собрание Нижегородской области. В ближайшее время рассчитываем начать работу. Программа предполагает выделение миллиона рублей на улучшение жилищных условий. Это может быть покупка жилья на вторичном рынке, ипотечный взнос, строительство собственного дома. Участие могут принять не только медики. Дефицит кадров существует также в образовании, социальной сфере, культуре и спорте».

На прошлой неделе нижегородские власти также подписали соглашение о сотрудничестве с «Промсвязьбанком». Свои подписи поставили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель банка Петр Фрадков. Документ предполагает сотрудничество сторон в финансово-кредитной сфере, развитие системы кредитования юридических и физических лиц в рамках госпрограмм, направленных, в том числе, на развитие малого и среднего предпринимательства.

«Для Промсвязьбанка Нижегородская область является одним из ключевых регионов. Работа с МСБ для Промсвязьбанка — в числе приоритетных направлений, а филиал ПСБ в Нижнем Новгороде имеет макрорегиональный статус», — заявил Фрадков.

Инициатива бизнес-омбудсмена не нашла отклика у депутатов

Депутаты Нижнего Новгорода не пошли навстречу бизнесу и завернули инициативу бизнес-омбудсмена Павла Солодкого. Последний обратился в думу с предложением пересмотреть налоговые ставки на недвижимое имущество, вовлеченное в предпринимательскую деятельность, и установить льготы или дифференцированные налоговые ставки для нижегородских предпринимателей в зависимости от площади их недвижимости и ее кадастровой стоимости. Своё предложение уполномоченный объяснил письмами, что с 2016 года поступают в его аппарат от представителей бизнеса, и где жалуются «на необоснованно высокие ставки налога на имущество и на завышение кадастровой стоимости налогооблагаемых объектов». Проблема актуальна для ряда муниципалитетов, и в части из них ставку налога уже снизили. Данный вопрос на прошлой неделе рассмотрели на заседании профильных комиссий гордумы.

И.о. директора департамента экономического развития и закупок Марина Антипова на заседании отметила, что налоговых льгот такого плана на федеральном уровне нет, а дифференцировать ставку можно «только в зависимости от кадастровой стоимости объекта налогообложения, вида объекта и его места нахождения», а в зависимости от площади подобные меры господержки не предусмотрены. Выпадающие доходы бюджета, если ввести норму, составят около 160 млн рублей, и при этом источник компенсации выпадающих доходов отсутствует, то есть принятие нормы приведёт к нарушению сбалансированности казны города. Антипова уточнила, что её ведомство готовит иные механизмы поддержки предпринимателей и представит их на обсуждение думы уже в мае.

Депутаты пришли к мнению, что в текущем году менять налоговые ставки «неуместно, потому что это негативно отразится на исполнении доходов городского бюджета, но интересы предпринимателей должны быть учтены в дальнейшем».

"После оплаты всех услуг ЖКХ у некоторых арендодателей остается чистая прибыль, по величине меньшая, чем сумма налога, которую он должен отдать государству. Получается, что владеть коммерческой недвижимостью, офисами и торговыми помещениями становится невыгодно. Ты, может, еще и в аренду никому не сдал, а максимальную налоговую ставку должен заплатить по факту владения. Есть большие сомнения по поводу справедливости этой ставки, которая, на мой взгляд, сильно вредит инвестклимату в Нижегородской области», — цитирует управляющего партнера «Войнов, Маслов и партнеры», юриста Александра Маслова издание «Коммерсантъ».

Довыборы в Заксобрание: коммунист обошёл единороса

Число депутатов-коммунистов в Заксобрании Нижегородской области может увеличиться до пяти — на довыборах, прошедших 14 апреля по одномандатному избирательному округу № 21, при явке около 25% в лидеры вырвался член КПРФ Максим Волков, обошедший оппонента-единороса Александра Алексеева почти на 10% — 42,4% против 32,1%.

Напомним, место областного депутата стало вакантным после того, как Александр Глушков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с муниципальной собственностью. Следствие считает, что, когда Глушков был главой балахнинской администрации, то совместно с группой лиц, используя поддельные документы, автостанцию при реконструкции «превратили» в торговый центр, лишив жителей транспортного объекта. В деле фигурировал и его брат — депутат Земского собрания Владимир Глушков. Оба брата были объявлены в международный розыск и позднее задержаны в Грузии.

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Довыборы по округу Глушкова прошли 14 апреля, на момент подготовки материала официальные итоги голосования ещё не были озвучены Центризбиркомом области, но по предварительным данным коммунист Волков существенно обошёл своего конкурента — единороса Алексеева, несмотря на активность последнего в деле по отстаиванию интересов Балахны при реализации проекта строительства низконапорного гидроузла. Алексеев возглавляет общественную экспертную комиссию.

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Нижегородский политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях отметил, что «если избирком утвердит данные результаты и выборы не отменят, то КПРФ получит пятый мандат в Заксобрании, и единственный — не по списку»:

Предварительные результаты довыборов в Заксобрание Нижегородской области по округу 21:

Явка — 25 456 избирателей (25%).

— Максим Волков (КПРФ) — 10 809 голосов (42,46%)

— Александр Алексеев («Единая Россия») — 8175 голосов (32,11%)

— Максим Красиков («Справедливая Россия») — 2277 голосов (8,94%)

— Илья Медведев (ЛДПР) — 2011 голосов (7,89%)

— Александр Викулов (КПСС) — 1238 голосов (4,86%).

Если избирком утвердит данные результаты и выборы не отменят, то КПРФ получит пятый мандат в Заксобрании, и единственный — не по списку. Сейчас там заседают Владислав Егоров, Владимир Буланов, Дмитрий Горлов и Роман Кабешев.

Конечно, один мандат на расстановку сил никак не поменяет. Но явно будут сделаны выводы, особенно перед довыборами в гордуму, в Кстове, и новым циклом, до которого всего год».

Итоги довыборов подведут сегодня, 16 апреля.

Рабочий вояж главы Минспорта России

Министр спорта России Павел Колобков посетил Нижний Новгород с рабочим визитом. Среди заметных событий визита можно отметить представление проекта Ледового дворца на «Стрелке».

Напомним, о планах строительства ледового дворца на «Стрелке» в 2018 году заявило ГКУ «Нижегородстройзаказчик», в ноябре получившее одобрение градсовета. Сам проект стоимостью 6 млрд рублей должен занять участок около 115 тыс. кв. метров. Во дворце планируется разместить трибуны, что вместят 12 тыс. зрителей. Проект анонсируется как подарок Нижнему Новгороду к 800-летию. Дорогостоящая стройка оказалась не всем по душе. Архитектурный критик Марина Игнатушко в комментариях нижегородскому изданию отметила, что строительство дворца «лишь усугубит «градостроительную ошибку», связанную со строительством стадиона к ЧМ на Стрелке». Возникли вопросы и у депутатов. Так в декабре 2018 года на заседании одного из комитетов народные избранники усомнились в целесообразности строительства, но пока от стройки не отказываются, предложив перенести выделение средств на проектную документацию на период после того, как будет получено документальное подтверждение об участии федерального бюджета в финансировании проекта.

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Во время визита Павла Колобкова ему представили проект спорного Ледового дворца в виде презентации и визуализации.

«Проект действительно интересный. «Ледовый дворец» позволит проводить спортивные соревнования любого уровня, он будет мультифункциональный. Там будет и тренировочная площадка, по крайней мере, в проекте сейчас она есть. Он очень современен, предполагает интересные технологические решения. В этом дворце предусмотрена и площадка для керлинга — керлинг сейчас очень активно развивается, хорошие результаты в России. Сам дворец украсит и город, и эту территорию», — отметил министр.

На встрече министра со спортсменами-паралимпийцами заслуженный мастер спорта, трехкратный паралимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, десятикратный чемпион Европы Дмитрий Кокарев напомнил о планах по строительству Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта на улице Будённого в Дзержинске. По словам Глеба Никитина, в 2019 году будет проведена корректировка проектной документации в соответствии с современными требованиями, также планируется получить заключение государственной экспертизы.

«Будем реанимировать этот вопрос, поднимать его на уровне правительства России. Конечно, если говорить о тренировочном центре, то он не должен быть местечковым. В первую очередь нужно проанализировать, на сколько спортсменов он должен быть рассчитан. Я вижу перспективы проработки этого вопроса с министерством спорта РФ», — отметил губернатор.

Основной целью рабочего визита министра была проработка вопросов, связанных с организацией международного форума «Россия — спортивная держава» и отбором площадки для мероприятия. Никитин заявил, что регион готов принять форум и «уже есть целый ряд идей, связанных с культурными и спортивными возможностями Нижнего Новгорода».

Напомним, форум проходит под патронатом Владимира Путина, впервые он состоялся с 22 по 25 октября 2009 года в Казани. В 2018 году площадкой мероприятия стал Ульяновск. В октябре 2019 года форум примет Нижний Новгород.

Дикая история: младенца заморили голодом

Родители довели своего грудного ребёнка до тяжёлого заболевания, моря голодом, что и стало причиной его смерти. На днях суд огласил приговор за убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору и неисполнение обязанностей по воспитанию. Отец и мать получили по 11 и 13 лет колонии строгого режима.

В суде было доказано, что оба родителя мальчика, родившегося 7 апреля 2018 года в Нижнем Новгороде, «ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по воспитанию сына, систематически лишали его питания, соответствующего возрасту ребенка, не обеспечивали за ним должный уход». Следствие заявило, что смерть произошла «в результате умышленных противоправных действий».

У ребёнка развилось тяжелое заболевание, но к медикам родители обратились лишь тогда, когда отец на прогулке обнаружил, что тот не подаёт признаков жизни. Была вызвана скорая помощь, ребёнка увезли в тяжёлом состоянии, но спасти не удалось — «согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила вследствие длительного ограничения или лишения питания мальчика».

Родители вину не признали и просили рассмотреть уголовное дело с участием присяжных заседателей.

Судом отца приговорили к 11 годам колонии строгого режима, мать — к 13 годам. Пока приговор в законную силу не вступил.

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