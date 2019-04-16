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Толстой вспомнил Ветхий Завет и призвал Европу сделать выводы

Общество

Мораль

Толстой вспомнил Ветхий Завет и призвал Европу сделать выводы
Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1833

Москва, 16 апреля 2019, 10:42 — REGNUM  Пожар в соборе Парижской Богоматери символичен, Европе пора сделать выводы и изменить свою политику. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Именно Европа в нынешнем столетии объявила войну христианским ценностям и принятой морали», — напомнил парламентарий.

Он считает, что пора сделать выводы.

«Не хотелось бы, конечно, проводить аналогии с ветхозаветными историями, но когда в сердце Европы в первый день католической страстной недели в огне один из символов европейской христианской цивилизации, возможно, пришло время сделать некие выводы, и европейцам, и нам», — заявил Толстой.

Пожар в парижском соборе Парижской Богоматери потушен, в настоящий момент продолжается проливка конструкций.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери
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