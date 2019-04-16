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«Либеральные ценности с младенчества?»: о субсидировании мест в детсадах

Общество

Субсидирование федеральным бюджетом дополнительных групп для детей в частных детских садах создаёт идеологическую опасность, считает эксперт

«Либеральные ценности с младенчества?»: о субсидировании мест в детсадах
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Детский сад

Москва, 16 апреля 2019, 10:40 — REGNUM  Инициатива Министерства просвещения РФ о субсидировании индивидуальных предпринимателей и частных компаний для создания дополнительных детских групп в частных детских садах может быть и повысит доступность дошкольного образования в отдалённых регионах, но при этом может создать вполне конкретную идеологическую опасность, которая в итоге может вылиться в серьёзный конфликт государственных интересов, полагает психотерапевт, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце», член Европейской ассоциации психотерапевтов и профессиональной психотерапевтической лиги Полина Шамрай.

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM намерение профильного ведомства повысить за счёт такого субсидирования доступность дошкольного образования для детей и дать возможность матери выйти раньше из отпуска по уходу за ребёнком, она пояснила:

«С одной стороны инициатива поможет наладить начальное образование в отдалённых регионах России, поскольку государственных детсадов там или мало, или нет. С другой стороны — частная компания — это неконтролируемое учреждение, с условными правилами, и спонсирование их может привести к тому же, что и спонсирование театров — либеральные ценности с младенчества, толерантность и так далее. Поскольку с контролем идеологии частных организаций у нас дело обстоит неважно — то и инициатива эта может в итоге вылиться в большой и серьезный конфликт государственных интересов.

Сначала надо бы разработать идеологию образования, общие стандарты, как для государственных, так и для частных учреждений, контроль, и уже потом — субсидировать что бы то ни было. С другой стороны, пока бюрократия все это сделает — дети жителей дальних регионов будут в дефиците дошкольного образования. Как совместить эти две проблемы — бюрократию и создание идеологии — не известно».

Напомним, инициатива субсидировать места в частных детсадах для детей в возрасте от 1,5 до 3-х летпринадлежит Министерству просвещения РФ. Соответствующий законопроект опубликован на на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Читайте ранее в этом сюжете: В России предлагают субсидировать дополнительные места в частных детсадах

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