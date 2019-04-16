В Госдуме призвали проверить противопожарную безопасность всех храмов

Москва, , 10:23 — REGNUM В связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери в Госдуме призвали не зубоскалить и инициировать проверки всех памятников религиозного значения, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

«Зубоскалить не надо. Нам нужно инициировать проверки всех памятников архитектурного, культурного, религиозного значения в России на соблюдение мер противопожарной безопасности, особенно при проведении реставрационных работ», — заявил депутат Госдумы Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

Пожар в парижском Соборе Парижской Богоматери потушен, в настоящий момент продолжается проливка конструкций.

Ранее ночью президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что Собор Парижской Богоматери будет восстановлен.

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