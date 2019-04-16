Любовь к Сталину — это неутолённая жажда социальной справедливости: мнение

Москва, , 09:54 — REGNUM Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров указал на манипуляцию «Левада-центра», объявившего по итогам опроса о том, что уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя. Вместе с тем он полагает, что очень важно понимать, почему, зная о репрессиях «вождя всех народов», большинство опрошенных граждан ему симпатизируют:

«Форма об историческом максимуме уровня одобрения Сталина в России состоит из двух цифр: тех, кто одобряет, и тех, кто равнодушны. Это чисто партийная манипуляция «Левада-центра» потому, что прибавлять равнодушных к сторонникам нельзя, но они прибавили.

Дело в том, что «Левада-центр» много лет известен своими так называемыми «формирующими опросами», когда под свою партийную позицию подгоняют толкование полученных результатов или формулируют вопросы таким образом, чтобы уже они как-то предопределяли ответы. Но это неважно, 51% одобряющих — тоже много. Здесь важно понимать — почему?

Я не думаю, что наши люди не знают о репрессиях. Опыт, в том числе социологических опросов, показывает, что доля семей, которые лично столкнулись с репрессией, невелика. Это значит, что Сталина, как хорошо написал один человек, они хотят для других, а не для себя. Сталин им нужен для того, чтобы он железной рукой репрессировал плохих чиновников, коррупционеров, воров и так далее. Поэтому любовь к Сталину — это неутолённая жажда социальной справедливости. Действительно, развитие капитализма в России увеличивает пропасть между бедными и богатыми. На днях мы читали, что 85% финансовых активов принадлежит 3% населения.

Читайте также: На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране

Средний класс у нас мал, разрыв растёт, коммерциализация бюджетной сферы, проводимой правительством, в области школ, здравоохранения, культуры, библиотек и прочего, делает социальную сферу — конституционную бесплатную социальную сферу — всё более платной, всё менее доступной для людей. Они, конечно, молодцы, они строят высокотехнологичные центры по всей стране, но страна у нас большая: прежде, чем ты доберешься до высокотехнологичного медицинского центра, ты просто помрешь. Люди это видят, люди живут в реальной сфере. Они знают, что есть два главных события в нашей национальной истории — это Гагарин и 9 Мая, а с этим днём прямо и непосредственно связан Сталин. Других сопоставимых подвигов нет.

Кстати, высокий рейтинг Путина стоит сейчас именно на воссоединении Крыма с Россией как на более ярком достижении. А падающий рейтинг Медведева стоит на коммерциализации бюджетной сферы и пенсионной реформе. Поэтому за каждой исторической фигурой, за каждой социологической агиткой надо видеть реальные интересы людей. Люди хотят справедливости, и они всё более склоняются к тому, что эту справедливость без экстраординарных сталинских методов они не увидят».

Напомним, ранее РБК со ссылкой на мартовское исследование «Левада-центра» опубликовал итоги опроса, согласно которому получилось, что 70% жителей РФ положительно оценивают историческую роль Сталина (таков суммарный уровень одобрительного или безразличного отношения). Также отмечается, что 51% респондентов относятся к руководителю Советского государства с восхищением, уважением или симпатией.

В 2017 году, согласно результатам исследования ФОМ, сообщалось, что 50% граждан положительно оценивают деятельность Сталина как руководителя СССР во время Великой Отечественной войны.