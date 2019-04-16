Москва, , 09:26 — REGNUM

В предложении ввести платные перекрестки и платные участки дорог попахивает нарушением Конституции, кроме того, автомобилисты и так раздражены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM16 апреля заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Засада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Предложение вести платные перекрестки — абсолютно абсурдная идея. Почему граждане, находящиеся за рулем, в принципе должны платить за проезд перекрестка, когда они платят транспортный налог, платят имущественный налог на транспортное средство. У нас дорожная сеть — это сеть общего пользования, и вводить платные участки для того, чтобы богатые водители проезжали — это явная дискриминация и попахивает нарушением Конституции», — заявил Нилов.

Также возникают и вопросы с точки зрения реализации.

«Я не представляю, как они собираются это организовывать. Как можно проезжать перекресток, оплачивая его без создания дополнительной пробки? Где же логика у этих «умных» специалистов, которые подобное предлагают. Или они считают, что все будут ездить с транспондерами?» — рассуждает парламентарий.

Также он раскритиковал предложение ввести платные участки в рамках уже действующей дорожной сети.

«Что касается введения платных участков дорог. Если те, кто это предлагает, считают, что есть те, кто готов инвестировать и строить дублирующие дороги, не трогая действующие, то можно рассматривать (предложение). Это не должно быть в ущерб водителям, пешеходам, владельцам зданий, сооружений и так далее. Если же предлагается использование действующей дорожной сети — это очередной абсурд, ни в коем случае это поддерживать нельзя, думаю, это нереализуемые предложения», — уверен Нилов.

Он видит в предложениях желание пиара.

«Я полагаю, что очередной абсурд, который прозвучал, лишь бы узнали, что есть такая организация. Информационный абсурд ради привлечения внимания и повышения узнаваемости через абсурдный пиар», — считает депутат Госдумы.

Глава комитета Госдумы предостерег от излишних инициатив для автовладельцев.

«Итак, на перегретую почву: когда автомобилистов, а это большая социальная группа, порядка 50 млн человек, замучили, задергали, затерроризировали и постоянно нарушают права автомобилистов, добавлять градус социальной напряженности — вредительство, по-другому назвать нельзя», — заключил Нилов.

По сообщениям СМСИ, в Национальной технологической инициативе «Автонет» планируют провести эксперимент в 2020 году в рамках проекта «Умный город». Среди возможных городов, на которых испробуют нововведение, Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск. Предлагается ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы.

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