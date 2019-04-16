Ущербная оптимизация: «Уйдёт школа — придёт пустыня»

Оханск, Пермский край, , 09:22 — REGNUM В Пермском крае на грани закрытия школа Оханского района. О тревожной ситуации местные жители сообщили депутату Госдумы Сергею Шаргунову (КПРФ). В письме они сообщают о том, что здание простоит еще 300 лет, школу «нельзя убивать». Кроме Пономарёвкой школы планируют закрыть ряд малокомплектных школ в районе. Реакцией депутата на эту тревожную информацию стал запрос губернатору Пермского края. Между тем тревожная ситуация складывается не только в селах, но и в краевой столице, где родители, педагоги и школьники вышли на акцию протеста против слияния двух школ в одну.

«Район может обезлюдеть»

В Пономарёвской общеобразовательной школе учатся 100 детей из села Пономари и нескольких ближайших деревень. В одном здании находятся и школа, и детский сад. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат Госдумы Шаргунов.

«Кроме Пономарёвской школы в Оханском районе планируют закрыть ещё несколько «малокомплектных школ». Когда? А прям первого сентября. Праздник знаний как повод для поминок по образованию.

Не первое письмо и не последнее… Но отправившие его просят, если и не удастся до них добраться в ближайшее время, предать происходящее огласке, поддержать их запросом. Предаю огласке. Направил депутатский запрос губернатору Пермского края. Без школ весь район может очень скоро обезлюдеть. Уйдёт школа — придёт пустыня», — отметил парламентарий.

Он также подчеркнул, что стоит вопрос к системе как таковой. Ведь зачастую местные чиновники вынуждены подчиняться федеральным установкам и командам. В результате краевой центр убирает дотацию на заработную плату учителям малокомплектных школ, и они остаются без денег.

«Люди в селе очень разочарованы происходящим, уже никому не верят». Такие слова в письме. Такие слова слышу и читаю повсеместно и слишком часто», — признался Шаргунов.

«Не допустим ликвидации школ»

В Перми 13 апреля под таким лозунгом прошёл митинг, который, по данным СМИ, собрал примерно 200 человек. Организаторами митинга стали представители попечительских советов родителей двух школ микрорайонов № 48 и № 49. Они выступают против планов администрации города объединить два образовательных учреждения в одно юридическое лицо.

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Участники митинга собирали подписи под законодательной инициативой к депутатам Пермской городской думы с требованием распространить на Пермь действие 12-й статьи 22 ФЗ «Об образовании»: если родители учебного заведения не согласны со слиянием школ, то его не должно быть. Ещё один вопрос, который обсуждали пермяки, это строительство нового корпуса для школы № 48 в Рабочем посёлке, которое жизненно необходимо, но которое хотят перенести на 2026 год. Также митингующие обратились к главе Перми с просьбой об отставке заместителя главы администрации Перми, ведущей политику объединения городских школ, сообщает издание «АиФ в Перми».

"Митинг собрал до 200 человек — это немало для такой узкой темы. Большинство присутствующих, судя по всему, составляли родители и учителя оптимизируемых школ. Заметны были и люди, посетившие митинг просто из солидарности, причём не только политические и гражданские активисты. Но особенно впечатлили именно учителя и пришедшие на митинг левые.

Наши учителя, извините, — самая забитая и виктимная профессиональная группа в России, но ведь пришли, и даже выступили. Это как же достать надо людей, чтобы даже они…» — отметил на своей странице в соцсети председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев.

Он отметил, что митинг был очень деловым и одновременно искренним. Ни одного пустого выступления, всё по делу и одновременно прочувствованно, но без ораторских истерик и «простонародных» экзальтаций. Грамотные предложения организаторов и тщательная проработка последующих шагов. Редкий и, видимо, эффективный союз родителей, учителей и «поселковых» активистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чиновники пытаются преподнести процесс слияния школ как выгоду, однако родители и педагоги видят в оптимизации вред. Ещё в 2015 году в Перми насчитывалось 135 общеобразовательных учреждений, в настоящее время их стало уже 129. Большинство школ переполнено.

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В 2018 году школьный попечительский совет обращался к губернатору Прикамья Максиму Решетникову с просьбой помочь сохранить школу № 49 как отдельное общеобразовательное учреждение и указывал на то, что в условиях празднования 300-летия Перми слияние школы № 48 с практически столетней историей будет ошибкой, потому что неизбежно повлечёт за собой утрату части живой истории. А реорганизация, которая запланирована департаментом образования города, приведёт к ещё большей перегруженности учебного процесса, ухудшению качества образования детей.

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Стоит отметить, что кроме школ 48 и 49 объединить планируют и школы 50 и 127. В Департаменте образования города аргументируют такие действия финансовой выгодой. По словам чиновников, «основная идея — присоединить малокомплектные школы с низкими показателями результативности к крупным школам с высоким рейтингом. За счет объединения учреждений высвобождаются финансы на повышение заработной платы педагогов, приобретение современного оборудования и ремонты». Об этом сообщила глава попечительского совета школы № 48 и представитель организаторов митинга против объединения школ Анастасия Мальцева.

«Рисковая политическая инициатива»

По словам председателя Пермской гражданской палаты Игоря Аверкиева, оптимизацию городские власти проводят не для того, чтобы школы были менее переполненными, а для того, чтобы меньше на них тратить. Чиновники и депутаты «не понимают, что сегодня уже не важны обоснования и объяснения рациональности и бюджетной эффективности каждого акта оптимизации, хоть в образовании, хоть в здравоохранении, хоть в общественном транспорте, хоть в местном самоуправлении».

«Сегодня, на фоне других тихих невзгод, медленно, но верно затягивающихся на привычной жизни людей, именно все эти оптимизации становятся самым заметным и понятным образчиком виновности властей и их злонамеренности, независимо от того, что сами власти обо всём этом думают. Типа «и без вас тошно, а тут ещё вы со своей оптимизацией ломаете и без того шатающиеся устои нашей жизни». Именно в этих демонстративно технократических и бюрократических оптимизациях (одни «холдинги» чего стоят) безразличие властей к мнению людей, чиновное хамство и ложь прямо в глаза — просто вопиют.

Если раньше оптимизацию ещё можно было как-то по-умному «выкупить» или «обменять» у населения, то сегодня-завтра её можно будет только в жертву принести вместе с продвигающими её в жизнь отмороженными исполнителями вроде Людмилы Гаджиевой. Они не понимают, что в современных условиях любая оптимизация государственных обязательств перед населением — это не административная процедура, а очень рисковая политическая инициатива», — оставил общественник запись на своей странице в соцсети.

Противник процесса объединения школ Вадим Лагутенко считает, что «социальная система» в России нуждается в полном изменении. Пока противники реформ в большинстве случаев терпят поражения. Успехи есть, но они локальные и редкие.

«Задача в том, чтобы частные победы сделать общей практикой. Конечно, я считаю, что решением вопроса является полное изменение «социальной системы» в России. Но даже в рамках действующей системы у нас есть определенные возможности», — отметил он в паблике.

По его словам, в соответствии с пунктом 12 статьи 22 Федерального Закона «Об образовании» принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения. Совершенно очевидно, что данная норма носит характер привилегии для сельских жителей и дискриминационный характер по отношению к жителям городских поселений.

«Жители сельских поселений имеют право решать вопросы о реорганизации или ликвидации образовательных учреждений, а жители городских поселений такого права лишены. Не нужно говорить, что данное положение нарушает и нормы конституции, и нормы международного права. Но, как всегда и было, «права не дают, права берут». Видимо, чтобы отстоять конституционное равенство прав, нам нужно организоваться в движение. Требованием этого движения должно стать изменение закона — пункт 12. Ст. 22 Закона «Об образовании» должен гласить: «Принятие решения о реорганизации или ликвидации общеобразовательной организации не допускается без учета мнения родителей данной общеобразовательной организации и трудового коллектива». Поскольку все мы являемся детьми, родителями, (будущими родителями), то данное требование является всеобщим», — считает Лагутенко.

Стоит отметить, в начале 2019 года пермские СМИ информировали о том, что в течение года на территории Прикамья реорганизовали 165 детских садов и 47 школ. В планах — продолжение процесса слияния образовательных учреждений.