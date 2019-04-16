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В Госдуме назвали бредом введение платных перекрестков

Общество

«Какие-то фантазии»

В Госдуме назвали бредом введение платных перекрестков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 16 апреля 2019, 08:47 — REGNUM  Предложение ввести платные перекрестки в России — это бред. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

«Это бред. Комментировать какие-то фантазии непонятно кого абсолютно нет никакого смысла», — заявил Лысаков.

Он уверен, что предложение так и останется предложением и на практике применено не будет.

«Не будет результата, ни последствий от странных предложений неизвестных лиц», — отметил депутат Госдумы.

В Национальной технологической инициативе «Автонет» планируют провести эксперимент в 2020 году в рамках проекта «Умный город». Среди возможных городов, на которых испробуют нововведение, Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск. Предлагается ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы.

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