Алтайские спасатели проверяют готовность к ЧС на учениях

Барнаул, , 08:40 — REGNUM Алтайский край принимает участие во всероссийских учениях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. Спасатели будут тренироваться и проверять свою готовность к действиям в ЧС, вызванных сезонными рисками, в течение трёх дней — с 16 по 18 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Первый день учений посвящён штабной работе. В готовность должны быть приведены все подразделений системы РСЧС в муниципалитетах, субъектах и на федеральном уровне, организована работа комиссий по ЧС, межведомственных штабов, оперативных групп, авиации.

Затем начнутся практические мероприятия по ликвидации ЧС, связанных с весенним паводком. Третий день учения будет посвящен ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами.

«В тех муниципальных образованиях, где существует угроза паводка и подтоплений, а также природных пожаров, местные власти и подразделения МЧС в ходе тренировки отработают комплекс мер для предотвращения или минимизации этой угрозы», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Для всех рисков разработаны легенды по наихудшему сценарию развития ситуаций. Это позволит реально оценить масштаб и достаточность необходимых ресурсов, сил и средств для их ликвидации.