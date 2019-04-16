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«Неоднозначная инициатива»: о субсидировании мест в частных детсадах

Общество

Субсидирование из госбюджета дополнительных мест в частных детских садах не поможет решить проблему доступности образовательных услуг, считает алтайский депутат

«Неоднозначная инициатива»: о субсидировании мест в частных детсадах
Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

Барнаул, 16 апреля 2019, 08:36 — REGNUM  Инициатива Министерства просвещения РФ о выделении индивидуальным предпринимателям и частным компаниям субсидий из федерального бюджета на создание дополнительных групп для детей в возрасте от полутора до трёх лет в частных детских садах представляется неоднозначной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых, комментируя соответствующий законопроект, опубликованный на правовом портале.

«Неоднозначная инициатива. Свидетельствует о том, что государство не в силах сегодня решить вопрос с доступностью дошкольного образования. Надо смотреть «экономику» инициативы. Коммерческая услуга в этой сфере будет однозначно дороже бюджетной. Меру можно ввести как дополнительную, но построить на ней план спасения семей от недоступности образовательных услуг не получится», — заключила алтайский депутат.

Напомним, инициатива о внесении поправок в государственную программу «Развитие образования» принадлежит Минпросвещения РФ. Согласно документу, опубликованному на официальном портале проектов нормативных правовых актов, увеличить количество мест в частных детских садах можно за счёт субсидий из федерального бюджета. Для этого, согласно предложению, регионы будут сами составлять и отправлять в министерство списки групп и количество мест в них. Таким образом авторы законопроекта намерены «убить сразу двух зайцев»: повысить доступность дошкольного образования для детей и дать возможность матери выйти раньше из отпуска по уходу за ребёнком.

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