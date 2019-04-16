«Ещё один ручеёк денег в сторону»: об идее с платными перекрёстками

Барнаул, , 07:40 — REGNUM Предложение об организации платных перекрёстков в России вроде бы направлено на борьбу с пробками, но в реальности всё может оказаться сложнее, отметил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение Национальной технологической инициативы «Автонет».

"К сожалению, мой опыт автомобилиста был краток — всего два года. И после аварии я избавился от машины и вряд ли могу комментировать проблемы автомобилистов. Но то, что касается проблем финансирования столь огромной и ненасытной отрасли, как дорожное хозяйство, то здесь, конечно, надо много денег, и в истории России, и мировая практика изобрела многочисленные способы изъятия денег и у автомобилистов, и из налоговых доходов, и косвенно из бюджетов различного уровня. Но за последние тридцать лет сталкивался с многообразием коррупционных схем, завязанных на дорогах. И это предложение вроде бы направлено на борьбу с пробками, а реально еще один ручеёк денег в сторону», — отметил Константин Емешин.

Напомним, об идее борьбы с пробками посредством введения платных перекрестков сообщает Национальная технологическая инициатива «Автонет». Эксперимент по вынуждению водителей тщательнее планировать маршрут планируется реализовать в рамках проекта «Умный город» в 2020 году. Вероятными городами для отработки данного проекта названы Липецк, Ульяновск и Нижний Новгород.