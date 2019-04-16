В России предложили сделать перекрёстки платными

Москва, , 07:35 — REGNUM Введение платы за проезд по перекресткам и узким участкам дорог уменьшит дорожные заторы, так как автомобилистам придется тщательнее выбирать маршруты и время поездок. Такой эксперимент запланирован в 2020 году в одном из российских городов, рассказали в Национальной технологической инициативе «Автонет».

Авторы инициативы отмечают, что примерно 10% водителей выберут альтернативный путь, более длительный по сравнению с платным маршрутом. В результате трафик в отдельных местах в определенные часы уменьшится на 10−20%, и остальные водители, заплатившие за проезд ради экономии времени, смогут проехать быстрее.

Новшество опробуют в одном из городов, который будет определен к 2020 году, в рамках проекта «Умный город». Вероятно, это будет Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск, сообщил собеседник РИА Новости.

Как пояснили в организации, среднемировой негативный эффект от дорожных пробок составляет от 4% до 15% потерь ВВП для государства, однако точное значение ущерба подсчитать нельзя. Эксперимент с платными перекрестками в 2006 году проводился в Стокгольме, его следствием стало уменьшение количества заторов, аварий и доли углекислого газа в воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, в России есть несколько участков платных автодорог. С 15 апреля увеличилась стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва — Санкт-Петербург.

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