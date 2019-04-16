Ох уж эти рейтинги: самые «несчастные» дальневосточники живут в Якутии?

Хабаровск, , 07:37 — REGNUM Каких только рейтингов не встретишь на просторах интернета. Есть весомые и солидные — про банки, бизнес и политиков. Есть рейтинги самых популярных собак и кошек, автомобилей, путешествий. Эти, как правило, более или менее близки к истине. Во время заключительной сессии Медиашколы «Дальневосточный репортёр» подвели итоги «исследования», поименованного «Индексом любви». Вот уж, казалось бы, если что и не подлежит исследованиям, то только любовь и счастье. Но, как оказалось, есть те, кто решил «проверить гармонию алгеброй» в регионах ДФО.

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С итогами исследования участников Медиашколы «Дальневосточный репортёр» познакомил эксперт Brand Analytics, позиционирующего себя как «лидера мониторинга социальных медиа», Никита Орфенов. Исследование называется «Индекс любви на Дальнем Востоке».

По словам эксперта, при исследовании были изучены и проанализированы 450 млн постов в социальных сетях, в которых граждане выражали свои эмоции и чувства, сообщило ИА «Федерал Пресс».

Исследователи учитывали тексты, написанные от первого лица, в которых авторы используют такие слова, как «люблю, обожаю, раздражает, бесит, счастлив и т. д.».

К ходе своих изысканий авторы исследования пришли к выводу, что самые счастливые и довольные жизнью люди в ДФО проживают в Амурской области. В «Индексе» регион занял пятое место в стране.

А вот самые недовольные жизнью и несчастные люди, опять же, если верить исследованию, живут на Чукотке (83-е место) и в Якутии (85-е место).

Получается, что жители Якутии ещё более несчастны, чем жители вечно депрессивной ЕАО? Автономия в рейтинге «любви и счастья» оказалась на 53-м месте.

Сахалинская область в исследовании заняла 38-е место, Приморский край — 43-е. 44-е место занимает Хабаровский край, 45-е — Забайкалье, 46-е — Бурятия.

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На 77-м месте оказалась Камчатка, а самые северные регионы ДФО оказались в самом «хвосте» рейтинга «счастья» — Колыма на 82-м месте, Чукотка на 83-м, а Якутия замыкает рейтинг и находится на 85-м месте. Получается, что самые несчастные люди России живут в Якутии?

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Как сообщало ИА REGNUM, всевозможные рейтинги в последнее время растут как грибы после дождя. Но далеко не все из них стоит рассматривать как истину в последней инстанции. Например, в ноябре 2018 года дальневосточники в мессенджерах и социальных сетях высмеяли очередной рейтинг «Эффективности дальневосточных губернаторов», спущенный на Дальний Восток из Москвы, с улицы Тверской, от какого-то малоизвестного то ли агентства, то ли центра. Согласно этому «исследованию», самым эффективным губернатором ДФО стал глава Камчатки Владимир Илюхин, который практически никакой популярностью у местного населения не пользуется: уровень жизни простых камчатцев падает день ото дня, каждый 66-й житель 315-тысячного региона либо чиновник, либо силовик, на полуострове на 40 млрд недостроев, а известный российский драматург Евгений Гришковец, побывавший с гастролями на Камчатке, назвал столицу региона Петропавловск-Камчатский «самым безобразным городом в России».

Если говорить об «Индексе любви», то его скорее стоит воспринимать как некую шутку. Потому что даже в «самой счастливой», с точки зрения исследователей, Амурской области есть всё те же проблемы, что и в любом другом регионе ДФО: колоссальный отток населения, превышение смертности над рождаемостью, плохая медицина, ужасные дороги, безработица, аварийное жильё и так далее.