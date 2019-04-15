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День Победы в Барнауле будет безалкогольным

Общество

Торговать спиртными напитками магазины не будут с 9 до 21:00

Барнаул, 15 апреля 2019, 09:40 — REGNUM  В рамках подготовки к празднованию Дня Победы власти Барнаула издали постановление «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории г. Барнаула в дни празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Как пояснили сегодня, 15 апреля, в пресс-службе барнаульской мэрии, как и в предыдущие годы, 9 мая в столице Алтайского края будет безалкогольным. В этот день руководителям предприятий розничной торговли Барнаула рекомендуется не продавать алкоголь и пиво с 9.00 до 21.00.

«Такая мера вводится в целях обеспечения общественного порядка в местах массового нахождения людей при проведении праздничных мероприятий», — отмечено в официальном сообщении администрации Барнаула.

Напомним, в 1941 году с Алтая на фронт ушли более 550 тысяч человек. К весне 1945 года в живых не остался каждый второй.

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День Победы
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