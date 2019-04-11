Не стоит добиваться стерильности: о самых грязных повседневных вещах

Барнаул, , 15:16 — REGNUM То, что самыми грязными предметами обихода являются деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля, ручки сумок, кнопки лифта и ряд других, согласен кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин. Однако его смутила рекомендация московского доктора Василия Фролова про мытьё рук. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM перечень, обозначенный московским коллегой, он пояснил:

«Согласен, именно эти предметы являются наиболее бактериально загрязненными. Однако вызывает сомнение такой длинный перечень показаний для мытья рук. В повседневной жизни не требуется добиваться абсолютной стерильности рук. Достаточно мыть руки при их загрязнении, после посещения туалета, перед едой, после прихода с улицы домой».

Ранее о том, что грязнейшими являются предметы, которые часто берут в руки разные люди, предупредил обладатель статуса «Московский врач» Василий Фролов. По его словам, нужно обязательно мыть руки после прикосновения к дверным ручкам и поверхностям в местах общего пользования, после контакта с деньгами и животными.

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