Ко Дню Победы алтайским ветеранам дарят «бесплатные» дрова

Барнаул, , 17:39 — REGNUM Акцию «неслыханной щедрости» в преддверии Дня Победы организовала для ветеранов компания «Алтайлес». Судя по официальной информации, опубликованной на сайте холдинга, речь идёт о предоставлении защитникам Родины и труженикам тыла «бесплатно либо с большой скидкой» дровяной древесины. Уже «роздано» 300 куб. м дров.

«В Павловском районе 60 кубометров дров с доставкой на дом получили десять человек. Каждому — по 6 складочных кубометров. В Первомайском районе бесплатные дрова также доставлены участникам Великой Отечественной войны, имеющим печное отопление», — заверили в лесной холдинговой компании «Алтайлес».

Там же отметили, что данная акция является ежегодной и проводится в районах, где находятся лесные предприятия. А доступную древесину в «Алтайлесе» назвали приоритетным направлением работы компании.

Напомним, в пользовании холдинга, образованного в 2007 году, сейчас находится 1 млн 367 тыс. га земель лесного фонда РФ. Его стратегическими задачами, наряду с охраной и защитой лесов, является также «максимально эффективное использование древесных ресурсов».

Отметим, осенью 2018 года в программе «Вести недели с Дмитрием Киселёвым» был показан сюжет об уничтожении российских лесов, большая часть которого была посвящена «лесной мафии» Алтайского края. Именно так столичные журналисты назвали одну из местных компаний и одного из бывших ответственных чиновников. Когда автор сюжета попросил алтайского чиновника прокомментировать данные с сайта регионального правительства о четырёхмиллиардном убытке в лесной отрасли в то время, когда древесина продана на 7 миллиардов рублей, тот ответил, что это «бред» и «вранье».

Также в программе Киселёва рассказали о ныне покойном общественнике Валерии Горбунове, который расследовал историю о якобы имевшей место продаже «чуть ли не всей лесосеки с лесхозами частной организации за 1% от рыночной стоимости».

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