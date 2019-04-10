Это скромность: о названном жителями России размере достойной зарплаты

Москва, , 09:39 — REGNUM Завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин считает, что следует порадоваться реализму тех жителей России, которые, отвечая на вопрос о размере заработной платы для достойной жизни, назвали не слишком большие суммы. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM опрос Финансового университета при правительстве РФ, он отметил:

«Запросы на размер зарплаты, с одной стороны, зависят от зарплаты реальной — но не на сто процентов. Иначе было бы непонятно, почему в Барнауле, где зарплаты низки, и в Якутске, где относительно высоки, называются одинаковые желаемые суммы. Тут все дело в скромности потребительских запросов. Наши провинциалы не рассчитывают на роскошную жизнь даже в мечтах. Ни заграничных вояжей, ни люксовых покупок — было бы что поесть, да что надеть, да родственникам помочь.

И это, я считаю, неплохо. В тех же столицах не просто запросы выше, там структура воображаемого потребления иная. Стоит ли осуждать провинциалов за «недостаток воображения»? Ни в коем случае! Радоваться надо их реализму. Именно он помогал выживать в самые нелегкие времена. И поможет не раз — даже если твои доходы куда меньше желаемых 50 тысяч».

Напомним, согласно данным опроса, в ходе которого гражданам России был задан вопрос «Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?», выяснилось, что если жителям Москвы и Санкт-Петербурга для достойной жизни необходим доход в размере не менее 100 тыс. и 91 тыс. рублей соответственно, то жителям Якутска и Барнаула достаточно по 55 тыс. рублей, Улан-Удэ — 54 тыс. рублей и Читы — 50 тыс. рублей.

В среднем же по России сумма составила 66 тыс. рублей.

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