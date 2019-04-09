Своевременно: о переходе российских детсадов и школ на йодированную соль

Барнаул, , 15:06 — REGNUM Документ Роспотребнадзора, который обязывает все детские сады и школы использовать только йодированную соль, кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») считает своевременной мерой. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сделанное на Международном арктическом форуме, он пояснил:

«Это весьма своевременная мера. Когда-то Советский Союз был пионером в вопросах профилактики йододефицита. Как известно, недостаток йода является ведущей причиной умственной отсталости и приводит к развитию болезней щитовидной железы. При этом недостаток йода отмечается на большей части территории страны. Содержание йода в йодированной соли незначительно, меньше максимально допустимых значений в несколько раз. И это при том, что соль теряет содержащийся в ней йод в процессе приготовления пищи, главным образом, при нагревании.

Так что интоксикация при употреблении йодированной соли точно не грозит. Вообще, по данным литературы, применение с пищей такой соли не имеет никаких противопоказаний, за исключением случаев необходимости соблюдения безйодной диеты перед некоторыми методами лечения рака щитовидной железы».

Напомним, ранее об обязании всех российских детсадов и школ перейти на использование йодированной соли известил Роспотребнадзор. По словам главы ведомства Анны Поповой, следующим шагом станет принятие закона о том, чтобы вся соль в рознице была йодированной.

На обязательном йодировании соли и обогащении молока витаминами A и D в рамках реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года настаивает рабочая группа под руководством вице-премьера РФ Алексея Гордеева. Однако алтайский общественник и кандидат медицинских наук Константин Емешин призывает относиться с осторожностью и помнить, что организм человека индивидуален.