Алтайские полицейские займутся «лесными» преступлениями

Барнаул, , 10:30 — REGNUM Заступивший в сентябре 2018 года на должность начальника ГУ МВД по Алтайскому краю генерал-майор полиции Андрей Подолян поручил создать на базе вверенного ему ведомства временную специализированную следственно-оперативную группу по декриминализации лесопромышленного комплекса. Информация об этом размещена сегодня, 8 апреля, на сайте алтайских полицейских.

Известно, что включаемые в группу наиболее подготовленные сотрудники уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции, следствия, дознания, ГИБДД, Экспертно-криминалистического центра и ряда других подразделений, будут анализировать ситуацию, сложившуюся в лесопромышленном комплексе Алтайского края, определять перспективные направления деятельности по его декриминализации, а также проводить широкий спектр профилактических мероприятий, в том числе с привлечением заинтересованных ведомств.

Напомним, проблема хищнической вырубки лесов в регионе уже стала предметом озабоченности учёных. О том, что почти во всех природных заказниках Алтайского края, призванных сохранять и приумножать природное богатство, ведётся заготовка древесины, противоречащая целям создания этих заказников, говорится в заключении доктора географических наук, главного научного сотрудника Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук (ИВЭП СО РАН), члена ППК РГО Дмитрия Черных. По его словам, из 10 заказников, расположенных в ленточных борах Алтайского края, рубки леса частично ограничены только в двух.

Ранее участники выездного заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, проведённого в Иркутской области, прямым текстом заявили, что Лесной кодекс РФ и основанная на нем система лесных норм и правил федерального уровня не только допускают именно такое обращение с лесами, но в значительной степени и стимулируют его.

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