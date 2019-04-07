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#СохранимЛес: алтайские активисты «Молодёжки ОНФ» вышли на пятое место

Общество

Ребята собрали уже более двух тонн макулатуры

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#СохранимЛес: алтайские активисты «Молодёжки ОНФ» вышли на пятое место
© Валерия Адамова
Барнаульцы сдают макулатуру

Барнаул, 7 апреля 2019, 11:16 — REGNUM  Барнаульские активисты «Молодёжки ОНФ» в рамках акции #СохранимЛес собрали уже более двух тонн макулатуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила координатор Валерия Адамова.

По её словам, в столице Алтайского края работает пять пунктов приема бумаги, картона и газет.

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Акция #СохранимЛес в Барнауле
© Валерия Адамова
Акция #СохранимЛес в Барнауле

«Любой желающий (самостоятельно или в составе команды) сможет сдать макулатуру и получить сертификат участника акции, а рекордсменов ждут сюрпризы и ценные подарки. Самый большой объем сдают, конечно, команды. Одной группе ребят-студентов удалось собрать 350 килограмм.

Сдают, в основном, упаковочный картон и ненужные бумаги, а таке старые газеты, журналы. Есть даже книги. Очень старые. Всё это пойдёт на переработку в компанию «Сибтара», которая производит бумагу, картон, гофрокартон, бумажные мешки», — отметила Валерия Адамова.

На сайте «СохранимЛес» у барнаульских активистов пока пятое место, но данные о количестве собранной макулатуры постоянно обновляются и алтайские активисты ОНФ надеются, что сохранят за собой лидирующие позиции в этом соревновании.

Напомним, акция #СохранимЛес проводится сегодня, 7 апреля, во всех регионах России. Старт дан во Владивостоке, а завершится она в Калининграде. Участники региональных команд говорят, что главная цель акции — развитие культуры раздельного сбора мусора.

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Общероссийский народный фронт
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