Государственный подход: о наказании за призывы к отказу от вакцин

Барнаул, , 15:49 — REGNUM Учитывая существующую ситуацию с заболеваемостью корью, предложение Минздрава РФ о наказании тех, кто призывает отказаться от прививок, является примером государственного подхода к проблеме, считает кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова замглавы министерства Татьяны Яковлевой о планируемом введении запрета распространения информации, содержащей публичные призывы к отказу от вакцинации, и наказания, он пояснил:

«Такие законодательные меры вполне обоснованы. Ситуация с заболеваемостью корью в настоящее время может быть охарактеризована как опасная. В России, например, хотя до эпидемии еще далеко, но уже периодически возникают вспышки этого заболевания. При уменьшении иммунной прослойки населения ситуация непременно выйдет из-под контроля. Анонсируемый законопроект является примером государственного подхода к проблеме, когда права недостаточно ответственной части населения будут нарушены во благо всего российского народа, всей страны».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ разработал пакет законопроектов, предполагающий наказание за распространение призывов к отказу от вакцинации, сообщила замглавы министерства Татьяна Яковлева. По её словам, под призывами будет пониматься «обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации».