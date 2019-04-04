Учительница из Барнаула будет рассказывать о ЗОЖ в соцсетях «Просвещения»

Барнаул, , 16:50 — REGNUM Издательство «Просвещение» пригласило учительницу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, известную после истории с «фото в купальнике», рассказывать о здоровом образе жизни в официальных группах издательства в соцсетях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Просвещения».

Ранее издательство провело опрос в своих интернет-сообществах о том, можно ли считать профиль преподавателя в социальной сети его личным делом. В опросе приняли участи педагоги из разных регионов России, большинство из них считают личном делом учителя ведение аккаунта в социальных сетях, особенно если он пропагандирует здоровый образ жизни. Кувшинникова, напомним, сфотографировалась в купальнике после зимнего заплыва и в знак поддержки проходившей в Красноярске Универсиады 2019 года.

В просвещении сообщили, что издательская группа намерена создавать «интересный учительскому сообществу контент при помощи действующих педагогов, чтобы быть актуальными и полезными». Одним из таких педагогов и станет Кувшинникова. «Рубрика «Здоровый образ жизни» от Татьяны Кувшинниковой вскоре будет запущена: учитель расскажет о спорте, актуальных и простых способах улучшения и укрепления здоровья», — сообщили в «Просвещении».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после увольнения Кувшинниковой из школы, где она встретила непонимание со стороны руководства и родителей одного из учеников, по поручению главы Алтайского края Виктора Томенко ей была предложена новая должность. 2 апреля Кувшинникова начала работать в краевом институте повышения квалификации работников образования (АКИПКРО). Кувшинникова, в частности, будет принимать участие в создании журнала «Учитель Алтая» и методических пособий, а также заниматься темой безопасной интернет-среды для детей.