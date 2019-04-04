Восточная хитрость: как в алтайском селе Притыка хотели построить мечеть

Притыка, Алтайский край, , 13:35 — REGNUM Небольшое село Притыка, расположенное в одном из самых отдалённых районов Алтайского края — Бурлинском — чуть не стало местом строительства мечети приверженцев одного из радикальных исламистских течений. Подписи сторонников данного строительства собрали «под шумок» на похоронах. Подробности этой истории сообщает сегодня, 4 апреля, «Бурлинская газета».

То, что жители Притыки, оказывается, выступили инициаторами строительства мечети в своём селе, стало неожиданностью для многих, в том числе и для самих сельчан. Алтайским корреспондентам они поведали, что началось всё с трагического события — похорон земляка, на которые прибыли его казахстанские родственники.

«Во время проведения обряда прощания многие обратили внимание на некоторые странности в поведении гостей. И держатся они особняком, несмотря на то, что один из них родом с Притыки, и каноническую для мусульман молитву «намаз» совершали как-то по-особенному. Да и внешне они выглядели непривычно: бороды, укороченные брюки, что наводило на мысли о радикальных течениях ислама — именно их представителей называют ещё «короткоштанниками».

Кроме того, странные люди вели беседы с местной молодёжью, а пользуясь тем, что кто-то из родственников после похорон был подавлен горем, кто-то — перебрал со спиртным, просили подписать какие-то бумаги», — отмечается в статье «Бурлинском газеты».

Позднее выяснилось, что таким хитрым способом приезжие и собрали необходимое количество подписей для разрешения на строительство мечети, а также регистрации мусульманской религиозной организации на территории Бурлинского района.

На сходе села по поводу реализации данного проекта были озвучены опасения, что бывший их земляк, гражданин Республики Казахстан Т. является приверженцем радикального течения ислама. Помимо внешних признаков, вызывало сомнения и ближайшее окружение «строителя» мечети (в 2018 году его родной брат был признан виновным Бурлинским районным судом в совершении тяжкого преступления).

Кроме того, тревожным наблюдением поделился с земляками мулла Бурлинского района Акбат Кудайкулов. По его словам, на поминальном обряде в Притыке один из приезжих, увидев, что проститься с покойным пришли односельчане русской национальности, сделал замечание, что, мол, «неверным здесь не место».

"Обратили внимание жители села и на то, что их бывший земляк не смог внятно рассказать, откуда именно будут взяты деньги на строительство мечети», — пояснили местные журналисты.

Из их публикации следует, что не последнюю роль в отказе на строительство мечети сыграл главный имам Соборной мечети Барнаула Фагим Ахметгалиев, который, разобравшись в ситуации, поблагодарил местных жителей за проявленную бдительность.

«Наш Бурлинский район всегда был многонациональным, на его территории проживают представители более 40 национальностей и народностей, и одна из наиболее многочисленных диаспор — казахская. Есть национально-культурная автономия, объединяющая казахов района, есть Центр казахской культуры «Арна» в селе Новосельское. Исторически Бурлинский район тесно взаимодействует с другими приграничными районами Павлодарской области, у многих там проживают родственники, друзья. Жаль, что находятся люди, которые своими действиями пытаются внести раздор в наши крепкие межнациональные, межконфессиональные и межэтнические отношения с нашими соседями», — отмечает автор статьи Марина Сергеева.

Она не исключает, что после неудачи в Притыке будут предприняты «новые попытки посеять зёрна религиозного радикализма и в других населённых пунктах района».

Как уже сообщало ИА REGNUM, «радикальный ислам» считается основным поставщиком и главным распространителем терроризма. Несмотря на то, что Алтайский край от регионов с напряженной обстановкой отделяют многие тысячи километров, здесь время от времени всё же появляются новости о тех или иных случаях проявления экстремизма.

Большинство из них связано с распространением запрещенной в России литературы, но в распоряжении правоохранителей имеются и более серьезные факты. В начале 2017 года попытки захватить власть в мусульманской общине были предприняты в Рубцовске и Славгороде. По словам главного имама Духовного управления мусульман Алтайского края Фагима Ахметгалиева, опасность таких ситуаций в том, что они могут повлечь за собой ошибочное толкование догматов истинного ислама и распространение радикальных его течений.

Читайте ранее в этом сюжете: Радикальные исламисты пытаются вербовать сторонников на Алтае