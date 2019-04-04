Нужно нечто большее, чем маткапитал за первого ребёнка. Мнение

Барнаул, , 11:05 — REGNUM Возможность выдачи материнского капитала за рождение первого ребёнка — это конечно хорошо, но без нормальной зарплаты, доступного жилья и уверенности в завтрашнем дне этот механизм не будет работать на стимулирование роста рождаемости, считает кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, которая не исключает, что в будущем маткапитал будут выдавать при рождении первого ребёнка, пояснил:

«Демография любой страны — это всегда отложенная история войны, революции, эпидемии; экономические кризисы сказываются на рождаемости через поколение. Вот почему всем очевидно, что Россия скатывается в новую демографическую яму, вызванную «лихими» 90-ми. Нерожденные в то время дети сейчас должны были вступить в детородный возраст. Но их просто нет.

Поэтому нас ждет затяжное падение, которое закончится только тогда, когда репродуктивного возраста достигнут дети, рожденные в первое десятилетие XXI века. Вот почему начались разговоры о том, что нужно стимулировать рождаемость у женщин, чей возраст старше 30-ти лет. Другой вопрос, насколько введение выплаты на первого ребенка будет этому способствовать. Ведь не секрет, что выплаты нередко стимулируют рождаемость в семьях, ведущих асоциальный образ жизни, а также уходят в регионы, которые традиционно отличались высокой рождаемостью.

Для того же, чтобы обычная российская семья приняла решение о рождении ребенка, ей нужно нечто большее, чем материнский капитал: нормальная зарплата, доступное жилье, качественное образование и медицинское обслуживание, адекватные цены на детские товары и, главное, уверенность в завтрашнем дне. Без всего этого материнский капитал работать не будет.

Но значит ли это, что его нужно отменять? Ни в коем случае. Ведь сегодня он играет важную роль материальной поддержки семей с детьми. Которые, как известно, относятся в одной из самых уязвимых категорий — рождение детей сегодня в России, к сожалению, повышает риск бедности. Но помимо капитала нам нужны и другие меры: нормальные детские пособия, «семейные» зарплаты для матерей, воспитывающих трех и более детей, выплата компенсации за непредоставление места в детском саду или яслях».

Как уже сообщало ИА REGNUM о том, что российское правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, вице-премьер Татьяна Голикова заявила в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1». По её словам, давать материнский капитал, чтобы стимулировать женщин после 35 лет рожать детей — «первое, что приходит в голову».