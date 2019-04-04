В США учительницу уволили за приватное фото топлесс

Нью-Йорк, США, , 09:03 — REGNUM В США 25-летняя школьная учительница была уволена за фото топлесс. Девушка считает увольнение дискриминацией и требует миллионной компенсации, сообщает портал USA Today.

Лорен Миранда преподавала математику в одной из школ Нью-Йорка. В распоряжении ученика оказалось ее фото топлесс. Администрация школы отстранила Миранду от занятий, а в конце марта уволила на том основании, что девушка является плохим примером для ребят. По словам Миранды, это фото было сделано три года назад и отправлено приватно ее бывшему жениху, также работавшему в школе. Фото никогда не было публичным и неясно, как могло оказаться в руках у учащихся.

Уволенная подала иск в суд с требованием компенсации в размере $3 млн, если ее не восстановят. Адвокат Джон Рэй увидел в ее увольнении дискриминацию по признаку пола.

«Каждый раз, когда мужчина демонстрирует свою грудь, в этом не видят никакой проблемы. Но когда это делает женщина, ее увольняют», — заявил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться после публикации фото в купальнике. Новость вызвала резонанс, и губернатор Алтайского края Виктор Томенко помог женщине найти новую работу.

Читайте также: «Новый стиль руководства»: губернатор трудоустроил учительницу из Барнаула