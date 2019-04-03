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Голикова назвала точку будущего всплеска рождаемости в России

Общество

Урал и Сибирь обещают стать главными драйверами пророста населения в РФ

Голикова назвала точку будущего всплеска рождаемости в России
Новорожденный

Москва, 3 апреля 2019, 20:54 — REGNUM  Основными точками естественного прироста населения России должны стать Урал и Сибирь. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Именно в этих регионах России больше всего женщин детородного возраста и младше.

«У нас разный потенциал регионов с точки зрения женщин репродуктивного возраста. Доля Сибирского и Уральского федеральных округов имеют долю женщин репродуктивного возраста выше, чем европейские регионы и в целом вся страна», — сказала Голикова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.

Читайте ранее в этом сюжете: Голикова анонсировала естественный прирост населения России с 2023 года

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