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«Мало о чём говорит»: о росте смертности в 32 регионах России

Общество

По озвученной Татьяной Голиковой информации о росте смертности в 32 российских регионах за 2018 год мало что можно понять, отмечает эксперт

Барнаул, 3 апреля 2019, 16:15 — REGNUM  Само по себе заявленное замглавы правительства РФ Татьяной Голиковой увеличение смертности в 32 регионах России мало о чём говорит, отметил алтайский доктор высшей категории, кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин (Единая Россия). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о том, что «регионы крайне неохотно устанавливают плановые значения показателей смертности», он пояснил:

«Я считаю, что сама по себе цифра о росте смертности в 32 регионах России мало о чём говорит. Никаких выводов сделать по ней точно не получится. Тем более, в части регионов идет позитивная динамика — достигнуто снижение смертности. Важны детализация причин увеличения смертности, выявление неблагоприятных тенденций. К сожалению, разобраться в этих тенденциях непросто, так как порой с подачи чиновников федерального и региональных минздравов, ставящих целевые показатели по снижению смертности по ряду нозологий, в подведомственных медорганизациях могут допускаться искажения реальной статистики».

Напомним, о том, что в 2018 году смертность выросла в 32 российских регионах, сообщила сегодня, 3 апреля, в Госдуме замглавы правительства РФ Татьяна Голикова. Тем не менее, по её словам, регионы имеют достаточный потенциал для преодоления этой негативной тенденции.

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