Среда, 17 Апреля 2019 года
08:40:42 МСК

«Не стоит фетишизировать»: о росте смертности в 32 регионах России

Общество

Смертность — лишь исходный показатель для начала анализа ситуации, считает эксперт

«Не стоит фетишизировать»: о росте смертности в 32 регионах России
BeSignNet
Кладбище

Барнаул, 3 апреля 2019, 15:02 — REGNUM  Информацию о том, что в каждом третьем регионе России в 2018 году произошёл рост смертности, не стоит фетишизировать, считает алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM сказанное в Госдуме замглавы правительства РФ Татьяной Голиковой, он пояснил:

«К сожалению, один показатель смертности чрезвычайно малоинформативен и зависит от многих факторов, например от половозрастной структуры населения, заболеваемости и еще сотни факторов. Поэтому не стоит его фетишизировать, но он лишь должен повлечь более детальное изучение структуры смертности.

Кроме этого, играет значение даже методика регистрации смерти, так как смерть регистрируется в месте смерти, и поэтому погибшие в автоаварии попадут в статистику там, где авария. А больной, прибывший на лечение в Барнаул или другой центр и умерший, попадет в статистику этого центра. Поэтому смертность — лишь исходный показатель для начала анализа ситуации. Рафинированный показатель смертности имеет смысл рассматривать только при анализе демографии: смертность/рождаемость».

Напомним, о росте смертности в 32 регионах России за 2018 год заявила 3 апреля в Госдуме РФ замглавы правительства РФ Татьяна Голикова. Вместе с тем, по её словам, ресурс для снижения смертности в регионах имеется.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Демографическая статистика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить