Уровень воды в двух реках в Алтайском крае приближается к критическому

Барнаул, , 14:07 — REGNUM В Алтайском крае готовятся к первой волне весеннего паводка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 3 апреля, в настоящее время наиболее серьёзная ситуация складывается в городе Рубцовске, где на реке Алей образовался ледовый затор.

Специалисты совершили специальный облёт этой территории. Не исключено, что на реке уже в ближайшее время будут проведены взрывные работы, чтобы разбить ледовую пробку. В городе на случай эвакуации населения уже подготовлено два пункта временного размещения, а также необходимый транспорт.

Добавим, что за прошедшие сутки, 2 апреля, в Главное управление МЧС России по Алтайскому краю от Гидрометцентра поступили два прогноза о возможном росте уровней воды на территории населённых пунктов и подтоплении низменных территорий. Кроме реки Алей, вода может подняться на реке Чумыш в селе Белоглазово Шипуновского района.

«Значительного ухудшения ситуации, подтоплений жилых домов на сегодняшний день пока не зафиксировано. По состоянию на 16:00 (по местному времени) уровень воды в реке Алей в Рубцовске — 588 см (критический — 600), на реке Чумыш в районе Белоглазово — 514 см (520)», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

В МЧС отметили, что на территориях Алтайского края, которым угрожает подтопление, ведётся постоянный мониторинг обстановки, в том числе с использованием авиасредств. На случай ухудшения ситуации в районах, в которые большая вода может прийти раньше остальных, подготовлены пункты временного размещения.

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