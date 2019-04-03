Среда, 17 Апреля 2019 года
06:40:44 МСК

Спасти Байкал можно — победив равнодушие граждан

Общество

Акции в поддержку священного моря 24 марта провели в 34 российских городах. Самую массовую (митинг-концерт) провели в Иркутске. И, судя по накопившимся на Байкале проблемам, — далеко не последнюю

Спасти Байкал можно — победив равнодушие граждан
Иллюстрация: Цитата со страницы автора — Надежды Супониной в Facebook
Арт-объект «Священное озеро». Эпоксидная смола, бетон, арматура, сигаретные окурки.

Иркутск, 3 апреля 2019, 01:39 — REGNUM  Крупная серия митингов в защиту Байкала прошла в городах России. Какие проблемы Байкала его защитники из числа общественных активистов считают самыми угрожающими и какие выходы из сложившейся ситуации предлагают эксперты, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Среди более чем десятка городов, в которых прошли митинги в защиту Байкала, ярко выделяется Иркутск, где выразить свою обеспокоенность судьбой священного моря собрались от 1500 до 3000 человек. Так оценили численность присутствовавших на митинге в Иркутске сами активисты и представители прессы. Собравшиеся требовали защитить само озеро и природоохранную зону вокруг него от промышленных загрязнений, строительства, бесконтрольного и варварского отдыха и туризма.

Иркутский митинг прошел без эксцессов, удачной находкой организаторов были музыкальные выступления, перемежавшие ораторов. Петицию в защиту Байкала, распространявшуюся в сети, подписали более миллиона человек. Но лишь малая толика из этого числа проявила настоящую сознательность и вышла на митинги. А ведь последние замыслы Минприроды, намеревающегося приравнять Байкал по допустимым уровням загрязнения ко всем прочим водоемам рыбохозяйственного назначения, вызывают немалую тревогу у специалистов. Ведь Байкал на планете только один.

Читайте статью «Серёжа, у нас опять проблемы»: защитники Байкала массово выходят на митинг и другие публикации Светланы Шаповаловой в проекте «Байкал — великий и уязвимый».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить