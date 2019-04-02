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В Алтайский край пришло летнее тепло: +20°С

Общество

Регион готовится к паводку

Барнаул, 2 апреля 2019, 12:24 — REGNUM  Весна 2019 года в Алтайском крае выдалась неожиданно ранней и дружной. Столица региона — Барнаул — уже практически избавилась от снега и, судя по данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в регионе ещё более потеплеет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В южных районах днем воздух прогреется до +20°С градусов», — отмечается в официальном сообщении гидрометцентра.

Из более подробных метеорологических сведений следует, что «летнее тепло» простоит в регионе несколько дней, а самое опасное автомобилистов будет ждать по ночам: уже с 3 апреля температура воздуха будет опускаться ниже нуля, не исключены осадки в виде дождя и мокрого снега.

Вместе с потеплением в регионе ожидают начала паводка. Согласно прогнозу, поступившему в Главное управление МЧС России по Алтайскому краю, в ближайшие сутки — двое (2−4 апреля 2019 года) на реке Алей в районе Рубцовска продолжится подъём уровня воды, возможно достижение опасной отметки (560 см) и подтопление прибрежных территорий населённых пунктов.

Напомним, в 2018 году значительное потепление в Сибирь пришло в начале апреля. На территории Алтайского края оказались подтопленными около 300 приусадебных участков и шесть частных жилых домов в 25 населённых пунктах и восьми муниципальных образованиях.

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