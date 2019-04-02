Центральный военный округ призовёт меньше срочников в угоду контрактникам

Екатеринбург, , 10:50 — REGNUM В Центральном военном округе (ЦВО) в ходе весеннего призыва-2019 будет набрано намного меньше призывников, чем обычно. Об этом заявил начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО генерал-майор Александр Линьков на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В округе планируют призвать около 51 тысячи молодых граждан на срочную службу. Это на 8 тысяч меньше, чем было в осеннем призыве 2018 года, и на 6 тысяч меньше предыдущего весеннего призыва.

Такая разница связана с большим акцентом на контрактной службе.

«На данный момент для комплектования наших вооруженных сил больше востребованы контрактники. В соответствии с указаниями нашего руководства и нынешних законодательством призывник сам определяет, идти ли ему служить по призыву, либо идти по контракту. Значительное количество выбирают сразу службу по контракту, за счёт этого произошло снижение», — добавил Линьков.

Напомним, с 2017 года российские призывники могут выбирать между срочной и контрактной службой. Во втором случае гражданин должен будет отслужить два года.

Читайте ранее в этом сюжете: Альтернатива военной службе не смогла привлечь молодых свердловчан

Читайте развитие сюжета: Военные отвергли обвинения в порче плитки в Екатеринбурге