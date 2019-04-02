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«Это просто позор»: о туалетной проблеме граждан России

Общество

То обстоятельство, что более 20% граждан России живут без канализации, алтайский общественник назвал позором

«Это просто позор»: о туалетной проблеме граждан России
Александр Васильевич Федоров. Изба

Барнаул, 2 апреля 2019, 10:20 — REGNUM  Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин назвал позором ситуацию с обеспеченностью канализацией и водопроводом граждан России. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные Росстата о том, что около 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации, он отметил:

«Это просто позор. В 90-е годы я работал с американцами в районной центре Троицкое Алтайского края, и мне всегда было стыдно, когда мы останавливались в селе Полковниково — родине космонавта № 2 Германа Титова. На автостоянке был ужасный туалет, частично провалившийся, дверь не закрывалась. Американцы были просто потрясены. Такое же потрясения я пережил и когда посещал туалеты в сельских школах Алтайского края. Поэтому уровень цивилизации можно тестировать по туалетам».

Напомним, согласно исследованию Росстата об условиях жизни в стране, проведённом в 2018 году, около 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации. Выяснилось, что без канализации обходятся 66,5% граждан России, проживающих в сельской местности, и порядка 9% горожан.

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