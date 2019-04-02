Почему в 21 веке более 20% граждан России живут без канализации?

Чита, , 09:33 — REGNUM Данные Росстата о том, что 22,6% населения России до сих пор не имеет доступа к централизованной канализации, вовсе не кажутся удивительными. Особенно это касается тех российских регионов, где велика доля сельского населения (как в Алтайском крае) или существуют природоохранные режимы (Прибайкалье), отметила редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова, комментируя новое исследование Росстата об условиях жизни в стране.

«Согласно данным Росстата, в основном канализация отсутствует в сельской местности (65%), только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации. Наверняка во втором случае речь шла о жителях забайкальского города Сретенск. Его по праву можно считать городом с богатейшей историей, связанной с освоением Сибири купцами-золотопромышленниками. Но со времени основания (в 1689 году) и по сей день в городе, растянувшемся по берегам реки Шилка полностью отсутствует канализация. Как и 330 лет назад, все «удобства» жителей Сретенска находятся на улице, даже в здании администрации нет уборной».

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Сами жители Сретенска считают, что без канализации их город остался из-за беды под названием «глубинка»: многие годы малые российские города и сёла финансировались по остаточному принципу, а инвестиции в ЖКХ не предусматривались вовсе.

«Спроектировать и построить две-три локальные современные канализационные системы с локальными же очистными сооружениями вполне возможно! Да, не всё сразу! Но с чего-то надо же начинать! Без очистных сооружений многочисленные надзорные органы никогда не разрешат построить в Сретенске ни мало-мальски значимое производство, ни многоквартирный дом со всеми удобствами!», — отмечает житель Сретенска Николай Гордеев.

Он, как и другие сретенцы, отмечает, что когда в квартире нет самого элементарного — «горшка и воды в умывальнике» — невозможно ждать развития туристического потенциала или какого-либо другого экономического или социального прорыва.

«Мы все выросли с туалетами на улице, с душем на задворках дома и общественной баней, но у нас было молоко из-под коровы, а не в пакетах, мы ели свою колбасу, хоть и ливерную, мы намазывали наше масло и сверху обязательно наше клубничное варенье, мы зимой ходили в наших валенках, выбирая обязательно черные, мы носили платья и шубы, сшитые у нас, в нашем Сретенске! Где все это? И неужели всё дело в фекалиях, смытых когда-то в нашу Шилку?» — иронизирует жительница Сретенска Ирина Бардахеева. Говорит, что так и не свыклась с мыслью, что в XXI веке приходится жить, как в каменном: топить дровами, возить воду, ходить в туалет на улице.

Напомним, ранее Росстат привёл информацию о том, что около 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации. Причём, 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует. Такие данные были получены в ходе исследования, проводившегося с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России с охватом 60 тыс. домохозяйств на основе личного опроса. Двумя годами ранее канализация отсутствовала у 23,6% населения России.