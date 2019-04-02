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Студенты АлтГТУ помогут жителям Барнаула перейти на «цифру»

Общество

Прекращение трансляции в аналоговом формате прекратится в Алтайском крае 3 июня

Барнаул, 2 апреля 2019, 09:11 — REGNUM  Перейти на цифровое телевидение жителям Барнаула помогут студенты Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова. С этой целью в вузе сформирован специальный отряд, сообщает 2 апреля пресс-служба учебного заведения.

Прекращение трансляции федеральных каналов в аналоговом формате прекратится в Алтайском крае 3 июня. Отмечается, что переход на «цифру» особенно затруднителен для пожилых людей. Им требуется адресная помощь в подключении и настройке оборудования для приема ЦЭТВ (цифровое эфирное телевидение).

«Для этого в техническом вузе сформировали отряд, преимущественно из числа студентов факультета информационных технологий. Всего в студенческий отряд волонтеров вошло 50 человек», — пояснили в вузе.

Отмечается, что министерство цифрового развития и связи Алтайского края организует для них обучение.

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