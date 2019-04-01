Учительница из Барнаула, уволившаяся из-за фото в купальнике, нашла работу

Барнаул, , 18:16 — REGNUM Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова, которая была вынуждена уволиться со своей работы в школе из-за фотографии в закрытом купальнике, устроилась на новое место работы в региональный институт повышения квалификации педагогов. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщил журналистам министр образования Алтайского края Максим Костенко.

Напомним, что скандал вокруг Кувшинниковой разгорелся после того, как в сети интернет появилась её фотография в закрытом купальнике. Фотография была сделана во время зимнего заплыва. Одному из родителей учеников Кувшинниковой фотография не понравилась, и на учительницу была подана жалоба директору школы.

Руководство школы потребовало от Кувшинниковой уволиться, но когда та отказалась, ей стали создавать невозможные условия работы. В итоге ей пришлось уйти из школы.

Однако на её сторону встали многие родители учеников той школы, пользователи социальных сетей и даже политики. Коллеги Кувшинниковой также поддержали её, устроив в социальных сетях флэшмоб с хештегшом #УчителяТожеЛюди. В ходе этой акции учителя публиковали свои фотографии в купальниках.

«Кувшинникова будет работать на стыке своих образований — художественного творчества и филологии. Кроме того, мы предложили ей реализовать такой образовательный проект, который позволит обобщить все риски и положительные стороны общения в социальных сетях», — рассказал министр образования Алтайского края Максим Костенко.