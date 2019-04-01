Властям придётся признать ошибочность пенсионной реформы — мнение

Барнаул, , 12:43 — REGNUM Рано или поздно властям придется признать, что пенсионная реформа была ошибкой, считает кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM появившуюся информацию о предстоящем отказе в иске о признании неконституционной пенсионной реформы, направленном в Конституционный суд РФ, он пояснил:

«Уверен практически на 100%, что этот прогноз осуществится. Все логично: еще одна ветвь власти должна поддержать эту крайне непопулярную реформу. Ранее это сделали не только Правительство и Государственная Дума, но и президент. Свою долю ответственности взяли и регионы — парламенты субъектов также дали положительные отзывы на этот закон. Не думаю, что Конституционный суд преподнесет сюрприз, пойдет наперекор всей государственной машине и примет решение о неконституционности повышения пенсионного возраста.

Впрочем, это не сделает КС «козлом отпущения» — все понимают, что не он был инициатором реформы. Но каким бы ни было решение суда, это позволит в очередной раз поднять проблему ее справедливости. Думаю, что это будет делаться снова и снова. И я не исключаю, что рано или поздно власти придется признать, что эта реформа была ошибкой. Ведь повышение пенсионного возраста нанесло мощнейший удар по ключевому условию стабильности политической системы — доверию людей. И чем больше оно будет снижаться, тем чаще будет звучать мнение о необходимости отмены этой реформы».

Напомним, ранее стало известно, что Конституционный суд РФ намерен официально отказать в иске представителям парламентской оппозиции о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством РФ. Это будет означать, что вся полнота ответственности за последствия пенсионной реформы будет возложена на органы исполнительной власти в центре и регионах России.