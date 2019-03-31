Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Лондон, , 09:07 — REGNUM Флэшмоб российских учителей, организованный им в поддержку уволенной за фото в купальнике в социальных сетях Татьяны Кувшинниковой, привлек внимание британских изданий The Sun и Daily Mail. Данные публикации вызвали активный отклик британских читателей.

Кто-то восхитился опубликованными российскими коллегами Кувшинниковой фото в купальниках:

«Мне нужно вернуться обратно в школу. В России, конечно», — пишет пользователь с ником dasdonkey.

«Она должна оставить преподавание и работать стриптизершей», — советует пользователем под ником rickmortyfan123.

«Приятель, это русские учителя? Боже мой!», — восхищенно отмечает Markb71406.

Кто-то называет это новой революцией:

«Вот что я называю русской революцией!» — пишет пользователь testalanosa.

А кто-то даже считает увольнение Кувшинниковой происками российских мужчин:

«У меня такое чувство, что родители-мужчины вожделели ее и обвиняли в этом детей!», — предполагает пользователь с ником NO PANIC.

При этом большинство комментаторов высказывается в поддержку уволенной Татьяны Кувшинниковой и её коллег, принявших участие во флешмобе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.