В Кемерове обсудили ситуацию в сфере здравоохранения Сибирского ФО

Кемерово, , 14:10 — REGNUM Тенденции роста заболеваемости населения в Сибирском федеральном округе (СФО) свидетельствуют о том, что в регионе требуется совершенствование системы здравоохранения на управленческом уровне. К такому выводу пришли участники межрегионального круглого стола «Пенсионная реформа и здравоохранение — две грани отказа государства от социальных гарантий», состоявшегося в Кемерове, сообщает 30 марта корреспондент ИА REGNUM.

В работе круглого стола приняли участие представители научного сообщества, общественности, врачи, ветераны и эксперты в сфере здравоохранения — всего более 60 человек из Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областей, Красноярского и Алтайского краев.

На мероприятии были представлены доклады учёных Института экономики и организации промышленного производства СО РАН «Заболеваемость населения Сибири в контексте российских тенденций» и «Заболеваемость детей подростков Сибирского федерального округа: динамика и факторы» С.В. Соболевой, Н.Е. Смирновой, О.В. Чудаевой.

«Раньше существовало понятие «сибирское здоровье», означавшее хорошее, крепкое здоровье, с большим запасом прочности. В настоящее время первоначальный смысл этого понятия совсем не соответствует действительности», — сообщил Александр Болдырев.

Он добавил, что уровень здоровья сибиряков один из самых низких в стране, и по ожидаемой продолжительности жизни, которая считается интегральным показателем здоровья населения, ситуация хуже только в Дальневосточном федеральном округе.

«Проблемы здоровья населения относятся к проблемам, связанным с национальной безопасностью. Сложившаяся под влиянием длительной депопуляции демографическая ситуация в СФО усугублялась миграционным оттоком населения. В результате за период 1989—2017 гг. численность населения на территории СФО сократилась на 1,8 млн человек или на 8,3% (на селе — на 12,0%)», — отметил в своём докладе Алексей Курагин.

Спикер пояснил, что с 2016 года Россия повторила депопуляцию, характерную для 1990-х, но теперь в новых, гораздо более тяжелых демографических условиях: в репродуктивный период вступили, малочисленные поколения родившихся уже в постсоветской России с худшим состоянием здоровья, в том числе репродуктивного.

В свою очередь, кемеровский врач-невролог Илья Коробков в деталях проанализировал ситуацию в российской медицине, указав на манипуляции и извращение понятий и смыслов при проведении оптимизации здравоохранения.

«Наша система здравоохранения сейчас так устроена, что все решения в этой сфере принимаются без участия жителей страны, гражданского общества. А зачастую, если не в большинстве случаев, — и без оглядки на профессионалов», — сказал он.

«Происходит постепенное, планомерное уменьшение участия государства в системе здравоохранения и увеличение финансового влияния на эту сферу. Для этого идет планомерное смешение государственных и частных медицинских организаций. В бизнес превращаются все части системы здравоохранения», — заключил Коробков.

Участники круглого стола обсудили проблемы сельских больниц и нехватки узких специалистов, низкую обеспеченность врачами и медицинскими работниками учреждений здравоохранения, ситуацию в отдельных регионах СФО.