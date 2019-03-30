Учителя поддержали фотографиями в купальниках свою коллегу из Барнаула

Москва, , 07:35 — REGNUM Российские учителя решили поддержать флэшмобом в социальных сетях свою коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, которая была вынуждена уволиться из школы после того, как в сети интернет она опубликовала свои фотографии в купальнике и коротком платье. Солидарные с Кувшинниковой педагоги стали размещать в соцсетях похожие фотографии, отмечая их хештегом #УчителяТожеЛюди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учительница русского языка и литературы барнаульской школы №13 Татьяна Кувшинникова, которая также занимается и плаванием, участвовала зимой в заплыве моржей. Она выложила в сеть свою фотографию в закрытом купальнике и ещё одну фотографию в вечернем платье.

Однако эти фотографии не понравились некоторым родителям её учеников. На Кувшинникову была написана жалоба. Директор школы решил дать жалобам ход и предложил Кувшинниковой уволиться. Информация дошла до журналистов, и история получила широкий общественный резонанс. Особо возмущал тот факт, что в фотографиях Кувшинниковой не было ничего предосудительного. Сперва педагог не стала увольняться, однако затем она всё же уволилась, объяснив это тем, что после этого инцидента к ней постоянно стали приходить с проверками.

Министр образования Алтайского края Максим Костенко заявил, что Кувшинниковой обязательно будет найдена подходящая для нее вакансия в системе образования. Позднее Кувшинникова заявила, что в школу №13 она не вернется, а сейчас выбирает между частной школой, где ей ранее предлагали работу, и художественной, так как она по второму образованию ещё и художник.

Другие учителя в России публикуют свои фотографии в купальниках с хэштегом #УчителяТожеЛюди. Педагоги пишут, что отстаивают свое право на личную жизнь и увлечения.

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