Из-за снегопадов на северо-востоке Китая был закрыт ряд автомагистралей

Пекин, , 08:03 — REGNUM От легкого до умеренного снегопад, обрушившийся на провинции Ляонин и Цзилинь на северо-востоке Китая еще 13 февраля, привел к закрытию ряда местных автомагистралей, сообщает агентство Синьхуа.

При средней обильности осадков в 0,9 мм по данным на 7:00 по местному времени 15 февраля, непогода накрыла большинство районов провинции Ляонин, включая города Далянь, Цзиньчжоу, Люйшунь, Шэньян, Аньшань и Фушунь, сообщили в местном метеорологическом бюро.

Особенно сильно снег оказал воздействие на автомобильное движение в связи с тем, что в настоящее время в Китае наблюдается постновогодний транспортный бум, который продлится до 1 марта. Четыре автомагистрали были полностью закрыты и еще семь закрыты частично по всей провинции из-за непогоды.

В провинции Цзилинь на местных атвомагистралях был частично закрыт въезд или введены ограничение по количеству автомобилей или ограничено движение пассажирских видов транспорта. В Международном аэропорту Лунцзя города Чанчуна объявлен синий уровень погодной опасности, однако никаких особенно серьезных задержек движения воздушного транспорта замечено не было.

В связи с этим, все большее число пассажиров провинции принимают решение воспользоваться железнодорожным транспортом. По информации Шэньянского железнодорожного бюро, 15 февраля было зафиксировано около 810 тыс. пассажиров, в связи с чем было добавлено дополнительно 47 пассажирских поездов для движения между городами Пекин, Чанчунь, Далянь и Цицикар.

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