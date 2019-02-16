Суббота, 16 Февраля 2019 года
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Бывший глава китайской госкомпании обвиняется в коррупции и двоеженстве

Общество

Дело Лая расследовалось Национальной надзорной комиссией, после чего было передано Верховной народной прокуратуре Китая

Пекин, 16 февраля 2019, 07:44 — REGNUM  Бывший председатель совета директоров китайской компании China Huarong Asset Management Co., Ltd. Лай Сяоминь был обвинен во взяточничестве, коррупции, присвоении общественных средств и двоеженстве, сообщили 15 февраля агентство Синьхуа.

Дело Лая расследовалось Национальной надзорной комиссией, после чего было передано Верховной народной прокуратуре Китая. Лай был обвинен в использовании преимущество от занимаемых им должностей, поиске материальной выгоды за счет лоббирования интересов третьих лиц, а также в получении «огромного количества денег и подарков». От внимания следствия не ушло и распутство Лая, который был уличен в двоеженстве.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший борец с коррупцией в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая Цю Дамин был задержан 13 февраля по обвинению во взяточничестве, присвоении общественных фондов и коррупции.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший борец с коррупцией в Китае был уличен во взяточничестве

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Коррупция и борьба с ней
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