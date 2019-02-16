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Почти 14 млн за год: Китай выходит на финишную прямую борьбы с бедностью

Общество

Количество нищих в стране сократилось с почти 100 млн человек на конец 2012 года до 16,6 млн в конце 2018 года

Почти 14 млн за год: Китай выходит на финишную прямую борьбы с бедностью
Taro Taylor
Нищета

Пекин, 16 февраля 2019, 07:31 — REGNUM  Почти 14 млн жителей бедных сельских районов Китая были выведены из нищеты в 2018 году, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 15 февраля агентство Синьхуа.

Количество нищих в стране сократилось с почти 100 млн человек на конец 2012 года до 16,6 млн в конце 2018 года, сообщили в бюро. В 2018 году среднегодовой доход жителей китайского села в бедных районах вырос до 10 271 юаня (около $1530). Годовой рост доходов, с учетом инфляции составил 8,3%.

Люди с годовым доходом менее 2,3 тыс. юаней в Китае считаются живущими ниже черты бедности. Согласно официальным исследованиям, вклад Китая в борьбу с бедностью в мире доставил 70% за последние 40 лет.

Напомним, что Китай планирует к 2020 стать страной умеренного достатка населения во всех аспектах, для чего ему необходимо побороть нищету во всех отсталых районах страны. При чем делать это в количестве не менее 10 млн человек в год в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Рабочие места стали появляться в самых нищих районах китайского Синьцзяна

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Бедность
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