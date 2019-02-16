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В Челябинск не пустили контрабандный табак из Казахстана

Общество

В кузове грузовика нашли тонну турецкого табака для кальяна

В Челябинск не пустили контрабандный табак из Казахстана
Чарльз Уот Синглалезе. Курение кальяна 1930

Челябинск, 16 февраля 2019, 00:36 — REGNUM  Тонну безакцизного турецкого табака для кальяна из Казахстана не пропустила Челябинская таможня, передаёт 31 канал.

На таможне в грузовике обнаружено 20 000 пачек табака без акцизных марок. Хозяева груза пытались сэкономить на ввозной пошлине в размере двух с половиной миллионов рублей.

В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершённое в крупном размере. Нарушителям грозит до двух лет тюремного заключения.

Напомним, сотрудники Уральской таможни обнаружили в магазине Нижневартовска (Югра) факты реализации более 120 единиц контрафактной одежды (кофты, костюмы, джинсы, шапки, носки с логотипами фирм Boss, Armani, Calvin Klein, Tоmmу Hilfiger, Lacoste, Gucci, Philipp Plein). Товары были изъяты.

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Контрабанда и борьба с ней
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