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В Чебаркуле брошенный роднёй пожилой инвалид будет жить в интернате

Общество

Суд установил Василию Головину I группу инвалидности

В Чебаркуле брошенный роднёй пожилой инвалид будет жить в интернате

Чебаркуль, Челябинская область, 16 февраля 2019, 00:23 — REGNUM  Путёвка в Черкаскульский психоневрологический интернат (п. Черкаскуль, Каслинский район, Челябинская область) выдана для постоянного проживания Василию Головину, которого родственники бросили одного на улице города Чебаркуля, сообщили в пресс-службе регионального омбудсмена.

«Уполномоченный по правам человека взяла под личный контроль ситуацию с оставлением на улице родственниками беспомощного пенсионера», — сообщили в ведомстве.

Переезд запланирован на март 2019 года.

Напомним, в июне 2018 г. жители Чебаркуля нашли на улице старика, от которого отказались родственники: при нём была записка о том, что родня не может за ним ухаживать. Сам чебаркулец не смог назвать адреса, его забрала скорая помощь.

Одна из неравнодушных жительниц Чебаркуля опубликовала в соцсети содержание записки, которая была при старике:

«Пётр, забери отца себе, он нам больше не нужен, нас не ищи, мы переехали в другой город».

До сих пор Головин находился в психоневрологической больнице № 2 (поселок Мирный, Сосновский район, Челябинская область). Мужчине 70 лет, и он почти не ходит, неразборчиво говорит.

В конце минувшего года суд признал Головинанедееспособным, установив ему I группу инвалидности. Решением суда ему выдана путёвка в Черкаскульский психоневрологический интернат.

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Инциденты с пожилыми людьми
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