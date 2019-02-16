В Чебаркуле брошенный роднёй пожилой инвалид будет жить в интернате

Чебаркуль, Челябинская область, , 00:23 — REGNUM Путёвка в Черкаскульский психоневрологический интернат (п. Черкаскуль, Каслинский район, Челябинская область) выдана для постоянного проживания Василию Головину, которого родственники бросили одного на улице города Чебаркуля, сообщили в пресс-службе регионального омбудсмена.

«Уполномоченный по правам человека взяла под личный контроль ситуацию с оставлением на улице родственниками беспомощного пенсионера», — сообщили в ведомстве.

Переезд запланирован на март 2019 года.

Напомним, в июне 2018 г. жители Чебаркуля нашли на улице старика, от которого отказались родственники: при нём была записка о том, что родня не может за ним ухаживать. Сам чебаркулец не смог назвать адреса, его забрала скорая помощь.

Одна из неравнодушных жительниц Чебаркуля опубликовала в соцсети содержание записки, которая была при старике:

«Пётр, забери отца себе, он нам больше не нужен, нас не ищи, мы переехали в другой город».

До сих пор Головин находился в психоневрологической больнице № 2 (поселок Мирный, Сосновский район, Челябинская область). Мужчине 70 лет, и он почти не ходит, неразборчиво говорит.

В конце минувшего года суд признал Головинанедееспособным, установив ему I группу инвалидности. Решением суда ему выдана путёвка в Черкаскульский психоневрологический интернат.