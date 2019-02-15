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Актер Орландо Блум и певица Кэти Перри решили пожениться

Общество

Они встречаются с 2016 года

Вашингтон, 15 февраля 2019, 23:15 — REGNUM  Британский киноактер Орландо Блум и американская певица Кэти Перри объявили о помолвке. Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня, 15 февраля, на странице Перри в социальной сети Instagram.

Известно, что Перри и Блум познакомились в 2016 году и с тех пор встречалась. Пара ненадолго расставалась, но затем снова сошлась.

Стоит отметить, что ранее и Перри, и Блум уже состояли в браках. Блум был женат на модели Victoria’s Secret Миранде Керр. Они развелись в 2013 году.

Перри с 2010 по 2012 год была замужем за актером Расселом Брэндом.

После Дня святого Валентина 14 февраля в Instagram Перри появилась фотография вместе с Блумом. На пальце Перри видно помолвочное кольцо. Блум в своем Instagram написал:

«На всю жизнь».

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Шоу-бизнес
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