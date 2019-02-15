Депутат Курултая Башкирии просит Хабирова расследовать ситуацию в Сибае

Уфа, , 21:42 — REGNUM Депутат Курултая Башкирии Дмитрий Чувилин (КПРФ) обратился к спикеру регионального парламента Константину Толкачеву с предложением провести парламентское расследование ситуации в Сибае, где более чем три месяца продолжаются окислительные процессы и тление руды на одном из самых крупных в мире карьеров. Аналогичное обращение депутат направил врио главы Башкирии Радию Хабирову, а также главе комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Альфарису Байчурину.

По мнению Чувилина, в Сибае «нарушаются нормы экологического законодательства Республики Башкортостан, Конституции Республики Башкортостан». И эта проблема приобрела значительный общественный резонанс, сообщает «Коммерсант-Уфа».

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Депутат считает, что «причины возникновения данных последствий» как раз и сможет установить парламентская комиссия. А в результате виновные будут привлечены к ответственности.

Напомним, проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом в городе связаны с тлением руды на закрытом Сибайском карьере, где проходит экстренная рекультивация. Затопление карьера, начавшееся вечером в пятницу, 8 февраля, которое должно было немного стабилизировать ситуацию в городе не принесло желаемого облегчения, практически ежедневно фиксируется превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) соединений серы в воздухе. Причем цифры внушительные и в ряде точек превышают ПДК в 17,4 раза, в некоторых — в 23 раза. 21 января, еще до начала затопления карьера в отдельных точках города превышение ПДК по диоксиду серы составляло 37,6 раза.

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Администрация города регулярно проводит встречи с жителями Сибая, в которых постоянно принимает участие глава администрации Рустем Афзалов, приглашаются представители Сибайского филиала Учалинского горнообогатительного комбината (УГОК, входит в структуру УГМК — Уральской горно-металлургической компании, президентом которой является Искандар Махмудов, 16-й в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2018 по версии Forbes), медики, токсикологи из Уфы. Граждане жалуются на плохое самочувствие, непрекращающийся кашель, обострение аллергических реакций, повышение давления. Население каждый раз требует ввести ЧС. Администрация продолжает утверждать, что превышения ПДК кратковременные, на здоровье сказываются незначительным образом, а объявлять режим ЧС нет необходимости.

На случаи, когда смог накрывает территорию в радиусе до 1 тыс. км от карьера, в городе работают несколько пунктов временного размещения. При том, что в указанной зоне проживает около 3 тыс. человек, ПВР рассчитаны на 50 граждан, а в некоторых пунктах — всего 15 мест.

После визита в Сибай Хабирова жителям города начали раздавать бесплатные медицинские маски и активированный уголь, детям в образовательных учреждениях выдается молоко. Причем на встрече с жителями Хабиров заявил, что вопрос о прекращении работы сибайского филиала Учалинского ГОК не стоит.

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В феврале 50 детей были отправлены в пульмонологический санаторий Ишимбая. 15 пожилых жителей Сибая — в здравницу «Танып» в Аскинском районе. Еще 500 детей поедут в санатории Крыма в феврале-марте. 11 февраля 30 взрослых с бронхолегочными заболеваниями направили в санаторий «Талкас» Баймакского района, также туда отправились 20 детей с одним из родителей. 15 человек поехали в санаторий «Ассы» Белорецкого района.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). В чем они заключались, в прокуратуре не уточнили.

3 февраля в шахте было найдено тело 32-летнего рабочего, который погиб при неустановленных обстоятельствах. У погибшего остались жена и годовалая дочь. Расследование проводит следственное управление СКР по Башкирии, пока произошедшее квалифицируется как несчастный случай на производстве. На встрече с жителями представитель УГОК говорил, что этим несчастным случаем будет заниматься комиссия Ростехнадзора.

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На сходе 10 февраля, отчаявшись решить проблему усилиями местных властей и представителей комбината, жители города записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Кроме того, на одной из платформ гражданских инициатив опубликована петиция, адресатами которой вместе с президентом России являются Минэкологии и Министерство природопользования, Ростехнадзор и МЧС РФ.

Позже на одной из встреч глава администрации Рустем Афзалов практически отругал горожан за обращение к президенту.

14 февраля глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин по итогам совещания, посвященного оценке возможных экологических, социальных, природоохранных, техногенных и других видов риска, связанных с возникновением и развитием аварийной ситуации на Сибайском карьере, поручил создать рабочую группу.

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Так же 14 февраля президент РФ Владимир Путин ознакомился с видеообращением сибайцев, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что сейчас эта информации проверяется в администрации президента.

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